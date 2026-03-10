Von der Leyen anuncia una estrategia para impulsar mini reactores nucleares y 200 millones para inversión

Von der Leyen sostuvo que la disminución del peso de la energía nuclear en la matriz eléctrica europea representó una decisión estratégica equivocada, señalando que en 1990 cerca de un tercio de la electricidad del continente procedía de fuentes nucleares, mientras que en la actualidad ese porcentaje ronda el 15%. En este contexto, la presidenta de la Comisión Europea presentó un plan para revertir esta tendencia y relanzar el liderazgo europeo en el sector de la energía nuclear avanzada a través de una hoja de ruta que impulse tecnologías modernas, especialmente los reactores nucleares modulares pequeños. Según publicó la agencia de noticias, la propuesta busca facilitar la colaboración entre países miembros, afrontar el elevado precio de la electricidad y canalizar inversiones privadas hacia soluciones energéticas de baja emisión.

Tal como detalló el medio, durante una cumbre energética que tuvo lugar en París, Von der Leyen indicó que la nueva estrategia adoptada por Bruselas se estructura en tres ejes principales: simplificar el marco regulatorio para permitir el despliegue de tecnologías innovadoras, movilizar capital privado, y fortalecer la cooperación entre los estados miembros con vistas a desarrollar la industria europea en este rubro. Al explicar el enfoque financiero, la presidenta de la Comisión Europea anunció la creación de una garantía de 200 millones de euros que se financiará con los ingresos provenientes del sistema europeo de comercio de emisiones, con el fin de apoyar inversiones privadas y mejorar el entorno financiero del sector nuclear.

Respecto a los objetivos temporales, Von der Leyen expresó el deseo de que la nueva tecnología esté en funcionamiento en Europa a inicios de la próxima década, lo que permitirá que estos pequeños reactores desempeñen un papel clave junto a las plantas nucleares tradicionales en un sistema energético más flexible. Además, subrayó que esta estrategia busca hacer frente a uno de los grandes desafíos económicos de la región: el coste estructuralmente elevado de la electricidad.

El medio que cubrió la intervención de la presidenta recordó sus palabras al afirmar que “los precios de la electricidad en Europa son estructuralmente demasiado altos”, y que garantizar el acceso a una electricidad limpia y asequible será determinante para el porvenir de la industria en la zona euro. También señaló que el desarrollo de la robótica y la inteligencia artificial requerirá una oferta suficiente y económica de energía, haciendo especialmente relevante la generación eléctrica con bajo nivel de emisiones.

En cuanto al contexto energético, Von der Leyen puntualizó la situación de desventaja que enfrenta Europa debido a la fuerte dependencia de importaciones de combustibles fósiles, como el petróleo y el gas. “Europa no es productor de petróleo ni de gas. Para los combustibles fósiles dependemos completamente de importaciones caras y volátiles”, indicó, remarcando que las tensiones en Oriente Próximo han vuelto a evidenciar esta vulnerabilidad. Así, argumentó que la Unión Europea debe apostar decididamente por fuentes propias de energía baja en carbono, integrando tanto renovables como nuclear en una combinación que refuerce la seguridad y estabilidad del suministro.

La presidenta defendió que las energías renovables y la nuclear presentan cualidades complementarias; las primeras ofrecen la electricidad de menor coste, aunque su capacidad depende de las condiciones climáticas, mientras que la energía nuclear permite asegurar un suministro continuo durante todo el año. Ante la diferencia en el desarrollo de ambas vías en las últimas décadas, Von der Leyen recordó que Europa cuenta ahora con una amplia industria eólica, capaz de exportar tecnología avanzada globalmente, mientras que el desarrollo nuclear ha seguido una trayectoria opuesta.

Von der Leyen incidió en la idea de que Europa dispuso de un sector nuclear pionero y que, mediante inversiones e innovación, podría volver a situarse como referente mundial en este ámbito, especialmente de la mano de los reactores modulares pequeños de nueva generación. Según sus palabras, este tipo de tecnología emergente podría convertirse en un nuevo motor para la industria europea y en una exportación tecnológica de alto valor.

De acuerdo con los elementos expuestos en la hoja de ruta, la Comisión Europea plantea facilitar el desarrollo y despliegue de los mini reactores a través de la reducción de trabas regulatorias, el incentivo a la inversión privada y el fomento de la colaboración transfronteriza. Además del objetivo de contribuir a un suministro energético más seguro y diversificado, la estrategia quiere posicionar al continente en la vanguardia de la tecnología nuclear internacional.

El medio informó que Von der Leyen subrayó el carácter estratégico de retomar la senda nuclear y advirtió sobre los riesgos de prescindir de una fuente de energía considerada fiable y baja en emisiones. En su intervención, insistió en la importancia de transmitir un mensaje claro a posibles inversores para animar su participación y reducir las percepciones de riesgo, favoreciendo así una transición energética que combine competitividad industrial y sostenibilidad climática dentro del espacio europeo. La iniciativa, según explicó la presidenta, se inserta en una política energética más amplia destinada a mantener la competitividad de Europa en el actual escenario internacional marcado por la transformación tecnológica y la inseguridad geopolítica.