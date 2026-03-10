VÍDEO: Fede Valverde: "Hemos trabajado el doble de lo que hacíamos antes para poder cambiar el rumbo"

El centrocampista del Real Madrid, Fede Valverde, ha comentado este martes que el equipo está trabajando "el doble" de lo que estaba haciendo antes para "poder cambiar el rumbo" de la temporada, y que la mejor manera para hacerlo es que "todos" remen "para el mismo lado", desde el primer jugador hasta el último, así como el cuerpo técnico.

"Dentro del vestuario sabemos lo que estamos afrontando. Han sido meses duros. Hemos trabajado el doble de lo que hacíamos antes para poder cambiar el rumbo de esta temporada. Ojalá pueda terminar de buena forma, trabajando al máximo y focalizados cada uno lo que tiene que hacer. Hay que apostar por el equipo, que es lo máximo y así podemos conseguir títulos", afirmó el capitán del Real Madrid en la rueda de prensa previa a la ida de octavos de final de Liga de Campeones ante el Manchester City en el Santiago Bernabéu.

Valverde apuntó que todos, desde el primer jugador hasta el último, se están "dejando la vida cada día" para que las cosas "mejoren" y para que la afición "se sienta orgullosa". "Todos remamos para el mismo lado, del primer jugador hasta el último, y el cuerpo técnico. Estamos muy unidos y trabajando al máximo para que las cosas mejoren y vayan bien al club", añadió.

En cuanto al partido de la fase liga entre ambos, el 'pajarito' señaló que les "dominaron" cuando "fueron por adelante en el resultado". "Hemos trabajado bastante en estos días, sobre todo a nivel ofensivo, pero también en estar unidos en defensa. Muchas veces este año no hemos estado los 11 jugadores para defender. En este momento estamos bien y sabemos lo que tenemos que hacer, que es sacar un buen resultado para la vuelta. Esta clase de partidos son duros, entonces estar muy bien físicamente y sobre todo mentalmente", razonó.

"El resultado que sacamos el otro día nos sirvió muchísimo para estar mejor anímicamente. Necesitábamos un partido así. Debemos seguir mejorando a nivel de juego, y mejorando cada uno de los jugadores en lo personal. Estamos ganando partidos pero, a veces, no con el mejor juego posible", subrayó sobre el momento que vive el equipo a nivel anímico y futbolístico.

En cuanto a lo que supone un partido como este, el uruguayo explicó que cualquier jugador del Real Madrid "desea jugar esta clase de partidos". "Sabemos lo importante que es que el público esté de nuestro lado, con ellos es todo mucho más fácil y lo necesitamos para dar el máximo. Cada jugador debe aportar su granito de arena y creo que así vamos a sacar las cosas adelante", dijo.

"Es un jugador muy importante para nosotros pero ahora tenemos que estar enfocados en el partido y lo que hemos trabajado durante estos días. Sabemos que lo necesitamos a todos para esta clase de partidos, es muy importante que todos demos el 100% en defensa y en ataque, y que saquemos un gran resultado a la vuelta", expresó sobre la ausencia de Kylian Mbappé en el partido.

Por otro lado, Valverde se pronunció sobre buscar una segunda opinión médica fuera de los servicios médicos del Real Madrid. "Aquí están los mejores profesionales, confío en muchas personas que hay dentro de Real Madrid. Además, tengo una persona que es mi mano derecha dentro del club", destacó.

El charrúa también se alegró de que se le estén "dando oportunidades a los jóvenes", que están trabajando "de una manera espectacular" en los entrenamientos. "Trabajan duro y corren demasiado. Es de agradecer que los jugadores vengan con ganas, ilusión y ese honor de la camiseta que tienen puesta. En este momento Thiago Pitarch es el que está jugando y lo está haciendo bien. Pero siempre recalco que lo importante es que sean humildes fuera del campo y buenas personas", anexionó.

Por último, habló de su polivalencia dentro del campo: "Intento adaptarme a lo que quiera el entrenador. Me ha tocado jugar en muchas posiciones, y no siempre lo he hecho en el medio campo. Hay que estar dispuesto siempre de cara al equipo. Lo más importante para mí es que mis compañeros estén orgullosos del compañero soy, y que sepan que voy a defender a muerte a cualquiera de ellos".

