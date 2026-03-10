Trump insiste en su rechazo al nuevo ayatolá y pide una transición como la de Venezuela

Washington, 9 mar (EFE).- El presidente de EE.UU., Donald Trump, recalcó este lunes su rechazo por la elección del nuevo ayatolá Mojtaba Jameneí, hijo del máximo líder iraní asesinado durante el operativo Furia Épica y aseguró que le gustaría ver un líder interino como sucedió en Venezuela, tras la captura de Nicolás Maduro.

Trump volvió a calificar como "negativo" el nombramiento de Mojtaba, cuando fue cuestionado por periodistas en Florida sobre la situación de poder en Irán.

En cambio, el mandatario dijo que le gusta la idea de "alguien interino" porque desde su perspectiva esto "funciona bien".

"Creo que lo hemos demostrado hasta ahora en Venezuela, tenemos a una mujer, Delcy Rodríguez, muy respetada y está haciendo un gran trabajo", puntualizó el republicano.

Luego de la captura de Maduro el pasado 3 de enero, Rodríguez, que fungía como su vicepresidenta, fue mantenida en el poder y ha facilitado acuerdos sobre petróleo para Estados Unidos y renunciado a que Caracas se relacione con otras potencias como China o Rusia.

El mandatario estadounidense, que ya había calificado al religioso de 56 años de "peso ligero", dudó la semana pasada sobre la permanencia en el poder de un nuevo líder supremo que no contara con su visto bueno.

"Tendrá que obtener nuestra aprobación", dijo Trump en una entrevista con la cadena ABC News. "Si no la obtiene, no durará mucho", advirtió el republicano, quien no descartó aceptar a un sucesor vinculado al antiguo régimen de los ayatolás siempre que sea un "buen líder".

Mojtaba Jameneí fue elegido el domingo como tercer líder del sistema sagrado de la República Islámica de Irán para "evitar que el país quede sin liderazgo". La Guardia Revolucionaria, el cuerpo militar más poderoso del país, expresó su lealtad y lo saludó lanzando una oleada de ataques en su nombre.

Trump ha justificado la ofensiva militar en la supuesta intención de Irán de "apoderarse de todo Oriente Medio" y ha descrito al país como un "tigre de papel" cuyas capacidades de defensa han sido neutralizadas. EFE