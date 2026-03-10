Agencias

Trump asegura que las fuerzas estadounidenses han destruido diez buques minadores

Guardar

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este martes que las fuerzas estadounidenses han destruido diez presuntos buques minadores iraníes poco después de advertir a Teherán de "consecuencias" si colocaba minas en el estrecho de Ormuz.

"Me complace informar de que, en las últimas horas, hemos atacado y destruido por completo diez buques o embarcaciones minadores inactivos. ¡Y seguirán otros!", ha expresado en un breve mensaje publicado en sus redes sociales, sin dar más detalles sobre el sitio en el que se encontraban estos barcos o si eran iraníes.

Previamente, el magnate republicano había advertido a Teherán de "consecuencias" nunca antes vistas si decidía colocar minas en el estrecho de Ormuz en el marco de la ofensiva iniciada junto a Israel el pasado 28 de febrero.

"Si Irán ha puesto minas en el estrecho de Ormuz, y no tenemos informaciones de que lo hayan hecho, queremos que se retiren inmediatamente. Si, por alguna razón, colocan minas y no las retiran de inmediato, las consecuencias militares para Irán serán de un nivel nunca antes visto", ha subrayado en redes sociales.

En este sentido, el inquilino de la Casa Blanca ha reiterado que si Teherán "quita lo que ha podido haber colocado" --pese a que ha señalado poco antes en el mismo mensaje que no tiene constancia de este tipo de artefactos en el estrecho-- esto "será un paso gigantesco en la dirección correcta".

La ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel hace once días para descabezar a la República Islámica se ha saldado con más de 1.200 muertos en suelo iraní. Desde entonces, Teherán ha llevado la guerra a una decena de países de la región, atacando Israel, además de intereses estadounidenses en la zona.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

UE "toma nota" del nuevo líder en Irán y recuerda que el régimen violó ley internacional

Tras la designación de Mojtaba Jameneí, Bruselas anunció que el bloque europeo insiste en exigir respeto a normas internacionales, denuncia abusos a derechos fundamentales en Irán y subraya que la población debe elegir a su gobierno libremente

Infobae

Tres nonagenarios de Francia van a por su séptimo, décimo y duodécimo mandatos municipales

Tres veteranos líderes aspiran a renovar su mandato en pequeños municipios franceses este mes, pese a superar los 90 años, sumando una trayectoria única y reafirmando su compromiso con la política local y la vida rural

Infobae

Emiratos Árabes afirma haber interceptado 12 misiles y 17 drones en otra ofensiva iraní

El Ministerio de Defensa informó que sus sistemas de defensa destruyeron nuevas amenazas lanzadas desde Irán y reiteró su capacidad para responder ante cualquier intento de desestabilización, tras varios ataques en la región del golfo Pérsico

Infobae

Rumanía estrena un mecanismo de la UE para repatriar a 356 ciudadanos de Oriente Medio

La Unión Europea activó por primera vez su reserva especial de transporte tras la solicitud de Bucarest, permitiendo el traslado de cientos de personas atrapadas en Omán, un hito en la respuesta ante crisis internacionales según la Comisión Europea

Infobae

Irán niega planes para atacar fuerzas de EEUU previos a la ofensiva sorpresa lanzada contra su territorio

Infobae