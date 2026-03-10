Rusia reitera su disposición a mediar entre EEUU e Irán pero no desvela propuestas para acabar con la guerra

El portavoz presidencial ruso, Dimitri Peskov, subrayó que rebajar las tensiones entre Estados Unidos e Irán requiere de una comprensión y un acuerdo amplios, tras el reciente contacto telefónico entre los mandatarios Vladimir Putin y Donald Trump. Según informó la agencia Interfax y fue recogido por diversos medios internacionales, Peskov adelantó que la evolución de las negociaciones dependerá de la paciencia y de las circunstancias que rodean este escenario de enfrentamiento regional.

Las declaraciones se produjeron después de que la guerra en la región cumpliera once días, marcada por una ofensiva a gran escala que buscó afectar el liderazgo iraní. De acuerdo con la información publicada por medios internacionales, el vocero del Kremlin detalló que Rusia mantiene su disposición a participar en acciones para atenuar la crisis, pero dejó claro que Moscú no se califica como mediador formal. “No se puede sacar tal conclusión” de la conversación entre ambos líderes, sostuvo Peskov, y además, reiteró que “Rusia está dispuesta a brindar asistencia en la medida de sus posibilidades y estará encantada de hacerlo”.

El medio Interfax reportó que durante la reunión telefónica entre Putin y Trump, el presidente ruso ofreció varias opciones para reducir la tensión en la zona, continuando con la línea que Moscú ha defendido desde el inicio de la operación militar estadounidense e israelí. Sin embargo, Peskov declinó detallar las propuestas específicas que Putin trasladó a su homólogo estadounidense. “No hay oportunidad de profundizar en esto en este momento, y no hay intención real de hacerlo. El presidente ha transmitido estas propuestas a su interlocutor”, declaró el portavoz, según consignó la agencia rusa.

En relación a las informaciones que circulan sobre la posible colaboración rusa con Irán, incluido el traspaso de información de inteligencia que pudiera haber facilitado ataques contra objetivos estadounidenses, Peskov se abstuvo de realizar comentarios. Al ser consultado sobre si Rusia proporciona asistencia militar o estratégica a Teherán, Peskov afirmó que “no haremos ningún comentario” y precisó que existe un contacto constante entre Moscú y el enviado estadounidense Steve Witkoff. Según consignó Interfax, este canal de comunicación sirve para trasladar “señales entre sí sobre los temas más delicados”, sostuvo el portavoz.

El medio Interfax añadió que, desde el comienzo de la operación conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán, el Kremlin ha estado buscando vías para disminuir la confrontación, sin querer asumir el rol de intermediario oficial en el conflicto. Peskov insistió en que “tendremos que ser un poco pacientes” respecto a cualquier avance tangible hacia una solución diplomática o un descenso efectivo de las hostilidades regionales.

El contexto de estas declaraciones se enmarca en una situación de creciente tensión tras la acción armada dirigida a descabezar el liderazgo de la República Islámica, acción que ha extendido el conflicto a un ámbito regional. Según publicó Interfax, la comunicación entre representantes rusos y estadounidenses, incluyendo el contacto continuo mediante Witkoff, responde a la necesidad de mantener abiertos canales de diálogo ante el riesgo de que la crisis pueda escalar aún más. El gobierno ruso manifestó una apertura a contribuir, pero prefirió no compartir públicamente detalles sobre sus propuestas ni sobre posibles iniciativas diplomáticas en curso.