Agencias

Rusia reitera su disposición a mediar entre EEUU e Irán pero no desvela propuestas para acabar con la guerra

El portavoz del Kremlin afirmó que Moscú está lista para facilitar acercamientos entre Washington y Teherán tras la escalada regional, aunque evitó compartir detalles sobre posibles iniciativas y negó que Rusia asuma oficialmente un papel de intermediario

Guardar

El portavoz presidencial ruso, Dimitri Peskov, subrayó que rebajar las tensiones entre Estados Unidos e Irán requiere de una comprensión y un acuerdo amplios, tras el reciente contacto telefónico entre los mandatarios Vladimir Putin y Donald Trump. Según informó la agencia Interfax y fue recogido por diversos medios internacionales, Peskov adelantó que la evolución de las negociaciones dependerá de la paciencia y de las circunstancias que rodean este escenario de enfrentamiento regional.

Las declaraciones se produjeron después de que la guerra en la región cumpliera once días, marcada por una ofensiva a gran escala que buscó afectar el liderazgo iraní. De acuerdo con la información publicada por medios internacionales, el vocero del Kremlin detalló que Rusia mantiene su disposición a participar en acciones para atenuar la crisis, pero dejó claro que Moscú no se califica como mediador formal. “No se puede sacar tal conclusión” de la conversación entre ambos líderes, sostuvo Peskov, y además, reiteró que “Rusia está dispuesta a brindar asistencia en la medida de sus posibilidades y estará encantada de hacerlo”.

El medio Interfax reportó que durante la reunión telefónica entre Putin y Trump, el presidente ruso ofreció varias opciones para reducir la tensión en la zona, continuando con la línea que Moscú ha defendido desde el inicio de la operación militar estadounidense e israelí. Sin embargo, Peskov declinó detallar las propuestas específicas que Putin trasladó a su homólogo estadounidense. “No hay oportunidad de profundizar en esto en este momento, y no hay intención real de hacerlo. El presidente ha transmitido estas propuestas a su interlocutor”, declaró el portavoz, según consignó la agencia rusa.

En relación a las informaciones que circulan sobre la posible colaboración rusa con Irán, incluido el traspaso de información de inteligencia que pudiera haber facilitado ataques contra objetivos estadounidenses, Peskov se abstuvo de realizar comentarios. Al ser consultado sobre si Rusia proporciona asistencia militar o estratégica a Teherán, Peskov afirmó que “no haremos ningún comentario” y precisó que existe un contacto constante entre Moscú y el enviado estadounidense Steve Witkoff. Según consignó Interfax, este canal de comunicación sirve para trasladar “señales entre sí sobre los temas más delicados”, sostuvo el portavoz.

El medio Interfax añadió que, desde el comienzo de la operación conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán, el Kremlin ha estado buscando vías para disminuir la confrontación, sin querer asumir el rol de intermediario oficial en el conflicto. Peskov insistió en que “tendremos que ser un poco pacientes” respecto a cualquier avance tangible hacia una solución diplomática o un descenso efectivo de las hostilidades regionales.

El contexto de estas declaraciones se enmarca en una situación de creciente tensión tras la acción armada dirigida a descabezar el liderazgo de la República Islámica, acción que ha extendido el conflicto a un ámbito regional. Según publicó Interfax, la comunicación entre representantes rusos y estadounidenses, incluyendo el contacto continuo mediante Witkoff, responde a la necesidad de mantener abiertos canales de diálogo ante el riesgo de que la crisis pueda escalar aún más. El gobierno ruso manifestó una apertura a contribuir, pero prefirió no compartir públicamente detalles sobre sus propuestas ni sobre posibles iniciativas diplomáticas en curso.

Temas Relacionados

RusiaMediación internacionalEstados UnidosIránVladimir PutinDonald TrumpMoscúTeheránDimitri PeskovInterfaxEUROPAPRESS

Últimas Noticias

La jueza del 'caso Supercopa' imputa a expresidente y al gerente de La Cartuja por supuesto beneficio ilícito

La magistrada responsable del caso instruye a la Guardia Civil para analizar material digital y cuentas bancarias del expresidente y gerente de ECSSA, investigados por su posible implicación en corrupción y blanqueo de capitales vinculados a reformas en La Cartuja

La jueza del 'caso Supercopa'

BBVA asegura que aglomera "toda la reinversión de las empresas en Venezuela", al ser el único banco privado

Directivos destacan que firmas internacionales buscan oportunidades en el país sudamericano, donde el grupo financiero acompaña a clientes que evalúan futuros negocios, mientras observa un aumento del interés inversor en América Latina, según Javier Rodriguez

BBVA asegura que aglomera "toda

Irak suspende operaciones en puertos petroleros tras un ataque contra un buque frente a sus costas

Irak suspende operaciones en puertos

Rusia envía 13 toneladas de ayuda humanitaria a Irán a través de Azerbaiyán

Infobae

Azerbaiyán envía un cargamento de ayuda humanitaria a Irán tras las tensiones de los últimos días

Tras una llamada entre Ilham Aliyev y Masud Pezeshkian, Bakú priorizó el apoyo material, despachando alimentos, medicinas y recursos básicos, mientras insiste en una investigación tras el ataque con drones en Najicheván, que generó gran tensión regional

Azerbaiyán envía un cargamento de