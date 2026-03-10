Rusia mantendrá sus "ambiciones de superpotencia" tras guerra de Ucrania, según Finlandia

Helsinki, 10 mar (EFE).- El Servicio de Seguridad e Inteligencia de Finlandia (Supo) alertó este martes de que Rusia tratará de aumentar su capacidad de inteligencia en el país nórdico cuando termine la guerra de Ucrania y señaló que las "ambiciones de superpotencia" del Kremlin seguirán siendo las mismas.

El organismo, que presentó este martes su informe anual, advirtió de que la situación de seguridad en Finlandia podría deteriorarse aún más una vez finalice la guerra en Ucrania y Rusia vuelva a disponer de todas sus capacidades militares y de espionaje.

"Los recursos de inteligencia e influencia rusos actualmente vinculados a Ucrania estarán disponibles para su uso en otros lugares después de la guerra, y el interés permanente de Rusia en Finlandia está garantizado por su posición como miembro de la OTAN entre el mar Báltico y la región ártica", señaló Supo.

Asimismo, aseguró que Moscú se está preparando para restaurar sus capacidades de inteligencia en Europa, mermadas por la guerra de Ucrania, especialmente en el ámbito de la inteligencia de fuentes humanas.

Según el organismo, el país más interesado en espiar a Finlandia es Rusia, que intenta recabar información sensible sobre su política exterior, los cambios provocados por su pertenencia a la OTAN, la política fronteriza y las infraestructuras críticas y militares.

El informe señaló que, aunque parece que la guerra de Ucrania continuará en un futuro previsible, los países occidentales, incluida Finlandia, tendrán que decidir cómo restaurar las relaciones económicas y políticas con la Rusia de posguerra.

Sin embargo, advirtió de que la posible disposición de Rusia a cooperar una vez finalice la guerra no revertirá la postura de confrontación que Moscú ha adoptado con respecto a Occidente ni sus aspiraciones de recuperar su posición en inteligencia y su influencia política y económica.

"Si las relaciones se restablecen, aunque sea parcialmente, la amenaza que la inteligencia rusa representa para Finlandia se diversificará y los métodos operativos anteriores se complementarán con otros que han demostrado su eficacia en el contexto actual. Estos incluyen el uso extensivo de actores intermediarios y la recopilación de inteligencia desde bases situadas en suelo ruso", afirmó el director de Supo, Juha Martelius. EFE