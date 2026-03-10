Registran un antiguo rancho propiedad de Epstein en Nuevo México

Un correo electrónico incluido en documentos del Departamento de Justicia de Estados Unidos expone que, en una parte del rancho conocido como 'Rancho Zorro', “dos chicas extranjeras fueron enterradas por órdenes de Jeffrey y Madam G”, refiriéndose a Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell, esta última condenada a 20 años de prisión por tráfico de menores. Esta información se suma al contexto de la reciente investigación, centrando el interés de las autoridades en hechos presuntamente ocurridos antes de 2019 en la propiedad vinculada a Epstein.

Según informó el Departamento de Justicia de Nuevo México, fuerzas de seguridad han efectuado registros en el antiguo rancho ubicado en Stanley, unos 30 kilómetros al sur de Santa Fe. De acuerdo con el comunicado oficial del organismo, este operativo se enmarca dentro de una pesquisa criminal reabierta por orden del fiscal general estatal, Raúl Torrez, luego de que la causa original fuese cerrada en 2019 a petición de los fiscales federales, según publicó la cadena CNN. La investigación tiene como principal objetivo esclarecer acusaciones de actividades ilícitas relacionadas con la red de abuso sexual que operó en la mansión, la cual perteneció durante años al magnate.

El medio CNN consignó que el Departamento de Justicia del estado notificó la realización de las diligencias en la propiedad, conocida en la región como 'Rancho Zorro'. Epstein adquirió este terreno al exgobernador demócrata Bruce King y mantenía allí parte de sus operaciones. En 2023, la propiedad cambió de manos, quedando en posesión de la familia de Don Huffines, exsenador republicano, quienes han permitido las intervenciones policiales y colaborado con el proceso según informó el propio Departamento de Justicia estatal.

El comunicado de la autoridad estatal también incluyó un agradecimiento al personal y a los actuales propietarios del rancho, señalando el “profesionalismo” mostrado durante las inspecciones. Por otro lado, se explicitó un llamado al público para que no se acerque al área durante el desarrollo del operativo, además de instar a que no haya vuelos de drones ni otras actividades que puedan interferir con las diligencias en curso.

La investigación activa sobre el rancho forma parte del nuevo enfoque adoptado por la Fiscalía General de Nuevo México, bajo la dirección de Raúl Torrez, quien determinó retomar el caso y profundizar en denuncias relativas a ambos presuntos delitos y otras actividades ilegales que habrían tenido lugar antes de la muerte de Epstein en 2019. Tal como precisó CNN, la reapertura busca responder a inquietudes sociales y procesales generadas tras la difusión de documentos previamente reservados por el Departamento de Justicia federal.

Entre los antecedentes que motivan el operativo, destaca la publicación de múltiples documentos que detallan acusaciones graves, como la mencionada en el correo electrónico referido líneas arriba. La referencia específica a entierros clandestinos dentro de la propiedad refuerza la hipótesis de que el rancho pudo tener un papel relevante en la trama criminal liderada por Epstein y Maxwell.

El Departamento de Justicia de Nuevo México recalcó que toda la información obtenida durante estos registros será incorporada a la investigación en marcha y recordó el carácter reservado y delicado del proceso. Además, reiteró la necesidad de no interferir con la labor judicial y aseguró que las pesquisas continuarán hasta esclarecer las denuncias documentadas.

La cadena CNN añadió que tanto el contexto de la adquisición del rancho como el historial de sus propietarios han sido objeto de interés para las autoridades, quienes han intentado verificar si la red dirigida por Epstein utilizó la ubicación rural para actividades ilícitas fuera del alcance de la supervisión policial habitual. La cooperación de los actuales dueños del rancho representa, según los registros oficiales, un avance que permite el despliegue de las tareas investigativas en el terreno.

El caso tiene proyección nacional e internacional debido al historial de Jeffrey Epstein como delincuente sexual convicto y al carácter mediático de su red, así como por la colaboración de figuras como Ghislaine Maxwell, quien ya cumple una sentencia por cargos de tráfico de menores. Los hallazgos y procedimientos en Nuevo México se inscriben en la más amplia investigación relacionada con la red de Epstein, cuyas ramificaciones siguen generando nuevas líneas de exploración para la justicia estadounidense.