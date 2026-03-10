Agencias

Primer ministro de Georgia felicita al nuevo líder supremo de Irán

Tiflis, 10 mar (EFE).- El primer ministro de Georgia, Irakli Kobajidze, felicitó este martes a Motjaba Jameneí, hijo del fallecido ayatolá Ali Jameneí, por su elección como nuevo líder supremo de Irán.

"En nombre del Gobierno de Georgia le felicito por la elección como líder supremo de la República Islámica de Irán", escribió en una misiva, la tercera felicitación al nuevo ayatolá desde una nación del Cáucaso Sur tras las del presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, y del primer ministro de Armenia, Nikol Pashinián.

Kobakidze señaló que "Georgia valora altamente las relaciones de asociación entre los dos países y sus pueblos, basadas en el respeto mutuo".

El jefe del Gobierno georgiano deseó "paz y bienestar" al pueblo iraní.

Tras su elección, Jameneí recibió también felicitaciones de Rusia, Bielorrusia y Tayikistán.EFE

