Nvidia y Thinking Machines Lab establecen una alianza estratégica plurianual

Nvidia y Thinking Machines Lab han anunciado este martes una alianza estratégica plurianual valorada en miles de millones de dólares y que contempla la implementación de potencia de computación bajo la arquitectura de IA de última generación de la compañía dirigida por Jensen Huang, que ha realizado una "inversión significativa" en la empresa fundada por Mira Murati para impulsar el crecimiento a largo plazo de la compañía.

Según han informado las empresas, el acuerdo supondrá implementar "al menos un gigavatio" de sistemas Nvidia Vera Rubin de próxima generación para respaldar el entrenamiento de modelos de vanguardia por parte de Thinking Machines y las plataformas que ofrecen IA personalizable a escala. La implementación en la plataforma Nvidia Vera Rubin está prevista para principios del próximo año.

La alianza también incluye un esfuerzo para diseñar sistemas de entrenamiento y servicio para las arquitecturas Nvidia y ampliar el acceso a la IA de vanguardia y a los modelos abiertos para empresas, instituciones de investigación y la comunidad científica.

"Estamos encantados de asociarnos con Thinking Machines para hacer realidad su emocionante visión del futuro de la IA", ha indicado Jensen Huang, fundador y consejero delegado de Nvidia.

"Esta colaboración acelera nuestra capacidad para desarrollar una IA que las personas puedan moldear y apropiarse, a la vez que esta, a su vez, moldea el potencial humano", ha comentado Mira Murati, cofundadora y CEO de Thinking Machines.

Nvidia tomó parte el año pasado en la ronda de financiación inicial ('seed round')de Thinking Machines Lab de 2.000 millones de dólares(1.729 millones de euros), que la valoró la empresa en 10.000 millones de dólares (8.645 millones de euros).