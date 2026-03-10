Neumóloga advierte de que el 70 por ciento de los pacientes con EPOC son diagnosticados en fases avanzadas

El acceso temprano a una espirometría y el registro de síntomas como tos o dificultad respiratoria podría evitar que miles de personas con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) alcancen estadios graves, ya que la mayoría no consulta ante los primeros signos, según informó Europa Press. La especialista en Neumología y jefa de sección del Servicio de Neumología del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, Myriam Calle, señaló que alrededor del 70 por ciento de los pacientes reciben el diagnóstico cuando la patología ya se encuentra avanzada. Esta cifra se dio a conocer durante la jornada 'EPOC en primera línea: Claves para comprender una enfermedad invisible', organizada por la Asociación Nacional de Informadores de la Salud (ANIS), donde Calle subrayó que identificar a tiempo los síntomas respiratorios resulta esencial para frenar el deterioro de la función pulmonar.

Según publicó Europa Press, solo dos de cada diez personas con síntomas acuden al médico. Además, persiste un subdiagnóstico reiterado, ya que únicamente uno de cada cuatro casos de EPOC se diagnostica, una situación que se mantiene estable durante las dos últimas décadas. Esta demora afecta negativamente la mortalidad y la calidad de vida, porque quienes obtienen el diagnóstico pierden con frecuencia función pulmonar y enfrentan complicaciones difíciles de revertir. La EPOC limita intervenciones clínicas oportunas e incide en la aparición de insuficiencia respiratoria, lo que incrementa la demanda de atención urgente.

La Organización Mundial de la Salud considera a la EPOC como la cuarta causa más frecuente de enfermedad en el mundo, alcanzando a tres millones de personas y provocando unas 11.000 muertes al año en España. Europa Press detalló que la patología afecta principalmente a las vías respiratorias y surge como consecuencia de una respuesta inflamatoria ocasionada por la inhalación continuada de agentes irritantes, siendo el tabaco el principal detonante. La prevalencia incrementa por factores como el envejecimiento de la población, la exposición a la contaminación ambiental y la incorporación de nuevas formas de consumo de tabaco.

De acuerdo con Europa Press, la Sociedad Española de Neumología estima que la incidencia de EPOC seguirá en aumento, asociada tanto a la mayor esperanza de vida como al uso de vapeadores y cigarrillos electrónicos en adolescentes y adultos jóvenes. El análisis presentado indicó que estas nuevas formas de exposición podrían amplificar el número de casos a largo plazo. Además, el perfil epidemiológico de la enfermedad presenta cambios: la frecuencia de casos en grandes ciudades como Madrid crece especialmente entre personas jóvenes y mujeres. Un estudio realizado en 2017 ubicó la prevalencia en la capital española en un 16 por ciento en mujeres y un 11 por ciento en hombres, cifras que reflejan la tendencia ascendente en poblaciones diferentes a la tradicionalmente masculina y mayor de edad.

La EPOC se caracteriza por la presencia de exacerbaciones frecuentes, que suelen requerir tratamiento en Urgencias. El retraso en el diagnóstico hace que muchos pacientes lleguen con insuficiencia respiratoria avanzada. Según explicó Calle al medio Europa Press, la mortalidad relacionada con una hospitalización por exacerbación de EPOC supera la asociada a un infarto agudo de miocardio. El informe añade que muchos afectados atribuyen sus síntomas, como la tos y la expectoración, a los años de tabaquismo y, al prever una recomendación médica de abandonar el hábito, optan por no consultar hasta que se agrava la situación.

El diagnóstico y seguimiento de la EPOC dependen de herramientas como la espirometría, una prueba que, según subraya Europa Press, requiere no solo medios técnicos sino una adecuada organización y formación en los centros de Atención Primaria. Además, las terapias inhaladas, basadas en broncodilatadores y corticoides, buscan aliviar los síntomas y prevenir nuevas exacerbaciones. Calle también indicó que las terapias biológicas, ya implementadas en el tratamiento del asma, podrían beneficiar a entre el 30 y el 40 por ciento de los pacientes con EPOC. Dos de estos tratamientos han demostrado reducir un 35 por ciento las crisis en personas con EPOC grave y tratamiento inhalado máximo; no obstante, todavía están pendientes de financiación pública.

Europa Press reportó que la EPOC genera un impacto emocional notable en quienes la padecen. La limitación severa de la vida diaria por falta de aire o la necesidad de asistencia reducen la autonomía y elevan el riesgo de trastornos psicológicos como la ansiedad y la depresión. Expertos señalaron la importancia de la rehabilitación respiratoria y la fisioterapia para frenar la pérdida progresiva de actividad física y masa muscular. En el testimonio de María Martín, paciente de EPOC desde hace 11 años, resalta la falta de información al inicio de su diagnóstico y la necesidad de autogestión de la enfermedad, aunque manifiesta expectativas favorables respecto a las terapias biológicas mencionadas.

El medio también destacó que las unidades especializadas en EPOC están presentes únicamente en la mitad de los centros hospitalarios, un porcentaje inferior respecto a la atención especializada disponible para el asma. Nicole Hass, portavoz y asesora técnica de la asociación de pacientes con EPOC (APEPOC), señaló la mayor propensión a desarrollar la enfermedad en personas con antecedentes de infecciones respiratorias. Hass hizo hincapié en la función de los cuidadores, particularmente en pacientes mayores, y defendió la necesidad de que la medicina en el ámbito de la EPOC cumpla criterios preventivos, predictivos, personalizados, participativos y poblacionales, además de garantizar equidad de acceso terapéutico en los diecisiete sistemas sanitarios de España.

El desconocimiento social en torno a la EPOC persiste: Europa Press consignó que solo el 20 por ciento de los encuestados en la vía pública identificó correctamente el significado de las siglas de la enfermedad. Además, entre el 2 y el 3 por ciento de los ingresos hospitalarios se deben a exacerbaciones de EPOC. Iñaki Morán, presidente de EPOC España, insistió en que la patología no afecta únicamente a fumadores y señaló la urgencia de actualizar los tratamientos, algunos de los cuales llevan quince años sin variar.

Desde la Federación Española de Asociaciones de Pacientes Alérgicos y con Enfermedades Respiratorias (FENAER), Mariano Pastor remarcó la importancia de erradicar la percepción de que la EPOC es exclusivamente consecuencia del tabaquismo y subrayó el papel central de la innovación terapéutica, la rehabilitación y la coordinación entre atención primaria y hospitalaria para optimizar el control de la enfermedad.

Calle, en declaraciones recogidas por Europa Press, anticipó un cambio en la dinámica de la enfermedad hacia edades cada vez más tempranas. Según expresó, la disminución en la edad de inicio del consumo de tabaco y la proliferación de nuevos productos derivados podrían consolidar la EPOC como una dolencia cada vez más visible en jóvenes y en mujeres, exigiendo estrategias de prevención y tratamiento adaptadas a este nuevo perfil poblacional.