Las exportaciones anuales de petróleo de EEUU bajaron por primera vez desde 2021

Las exportaciones anuales de petróleo crudo de Estados Unidos registraron en 2025 una caída del 3% con respecto a las ventas correspondientes a 2024, hasta los 4 millones de barriles diarios, en lo que representa la primera disminución anual desde 2021, según los datos publicados este martes por la Administración de Información Energética de EEUU (EIA).

Las exportaciones de petróleo crudo estadounidense habían aumentado de manera considerable y de manera ininterrumpida desde principios de la década de 2010, impulsadas por el aumento de la producción, la expansión de la infraestructura nacional, la creciente demanda mundial de crudos ligeros con bajo contenido de azufre y la eliminación en 2015 de las restricciones a la exportación de petróleo crudo.

En concreto, Estados Unidos exportó el año pasado un promedio de 4 millones de barriles diarios (mb/d) de petróleo crudo, una cifra que supone 85 veces más que las ventas al exterior en 2011, pero ligeramente inferior a las cifras registradas en 2023 y 2024.

Las exportaciones disminuyeron el año pasado hacia Europa y la región de Asia y Oceanía, los dos principales destinos regionales del petróleo crudo estadounidense. Asimismo, las exportaciones disminuyeron en 2025 a pesar de un aumento del 3% en la producción de petróleo crudo, que alcanzó un récord de 13,6 mb/d.

Si bien las exportaciones de petróleo crudo han aumentado generalmente con la producción nacional en los últimos años, en 2025, una mayor producción de crudo se destinó a la acumulación de reservas estadounidenses, en particular a las Reservas Estratégicas de Petróleo (SPR), y a las refinerías nacionales, explica la EIA.

PRINCIPALES DESTINOS.

Europa se convirtió en el principal destino de exportación para el petróleo crudo estadounidense en 2023, tras los efectos de la guerra en Ucrania y la inclusión del petróleo crudo West Texas Intermediate (WTI) en el Dated Brent, y aumentaron aún más en 2024.

Sin embargo, las exportaciones a Europa de petróleo crudo estadounidense disminuyeron un 7% en 2025, probablemente debido a que el aumento de la producción de la OPEP reemplazó los volúmenes de Estados Unidos, apunta la entidad, que destaca la caída de más de 100.000 barriles al día en las ventas al Reino Unido.

A pesar de disminuir por primera vez desde 2021, las exportaciones estadounidenses de petróleo crudo a Europa se mantuvieron por encima de los volúmenes de exportación previos a la guerra en Ucrania.

Asimismo, las exportaciones estadounidenses de petróleo crudo también disminuyeron a la región de Asia y Oceanía, especialmente a Singapur y China. En comparación con 2024, las exportaciones disminuyeron un 75% a Singapur y un 89% a China, que en 2023 fue el segundo mayor destino de las exportaciones de petróleo crudo por volumen, pero que acumula dos años seguidos a la baja.