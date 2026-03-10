La Eurocámara respalda al croata Boris Vujcic como relevo de De Guindos en la vicepresidencia del BCE

El pleno del Parlamento Europeo ha dado este martes su visto bueno a la designación del gobernador del Banco Nacional de Croacia, Boris Vujcic, como nuevo vicepresidente del instituto emisor en sustitución del español Luis de Guindos, cuyo mandato expira el próximo 31 de mayo.

Con 460 votos a favor, 68 votos en contra y 91 abstenciones, la votación celebrada en la sesión plenaria de Estrasbugo (Francia) confirma el dictamen positivo que la comisión de Asuntos Económicos y Monetarios emitió el pasado 26 de febrero.

La designación del presidente, vicepresidente y demás miembros del Comité Ejecutivo del BCE corresponde al Consejo Europeo, en una decisión por mayoría cualificada, previa recomendación de los ministros de los 27 y tras consultar al Parlamento Europeo.

Una vez reciba el visto bueno de los líderes, Vujcic asumirá un mandato no renovable de ocho años que será efectivo a partir del 1 de junio.