La CEO de Bluesky, Jay Graber, dimite tras 5 años y Toni Schneider asumirá su cargo como interino

Toni Schneider, conocido por su anterior papel como CEO de Automattic y socio en True Ventures, fue designado como nuevo director ejecutivo interino de Bluesky. Según informó el medio, esta designación toma efecto en el marco de un cambio de liderazgo tras la renuncia de Jay Graber al cargo de CEO, al cual había llegado en 2021 para impulsar una red social orientada hacia la transparencia y la descentralización. La propia Graber anunció que su nueva función dentro de la organización será la de directora de Innovación, y en sus declaraciones explicó que la etapa actual de la empresa requiere un liderazgo diferente enfocado en el crecimiento y la expansión, mientras ella se enfocará en desarrollar nuevas iniciativas y proyectos.

De acuerdo con lo publicado por la fuente, Graber es ingeniera dedicada al software, con experiencia previa en tecnologías asociadas a la descentralización, criptomonedas y aplicaciones de ‘blockchain’. Su llegada a la dirección de Bluesky estuvo motivada por la necesidad de consolidar una red social donde los usuarios pudiesen ejercer un mayor control sobre su identidad y sus datos. Ahora, tras un lustro en puestos directivos, Graber manifestó que la madurez de la empresa exige nuevas estrategias de gestión. "A medida que Bluesky madura, la empresa necesita un directivo con experiencia que se centre en la expansión y la ejecución, mientras yo vuelvo a lo que mejor sé hacer: crear cosas nuevas", afirmó Graber en un comunicado oficial difundido a través de la red social.

El proceso de transición de liderazgo cuenta también con el respaldo de la junta directiva de Bluesky, que, según consignó el medio, se encuentra en la búsqueda activa de un CEO permanente que asuma la dirección general a largo plazo. Durante este periodo, Toni Schneider liderará la compañía mientras mantiene su implicación como socio en True Ventures, compatibilizando ambas funciones. En un texto publicado en su propia web, Schneider expresó su gratitud por la oportunidad y su intención de no modificar lo que ya da resultado dentro de la empresa. "Mi trabajo es apoyar al equipo de Bluesky, no cambiar lo que funciona. Han creado algo realmente especial, y mi objetivo es asegurarme de que tengan todo lo necesario para seguir haciéndolo", declaró Schneider de acuerdo con el reporte.

En relación con el rumbo de Bluesky, Schneider dejó claro que persistirá en el fortalecimiento de la red social como una plataforma abierta y controlada por los propios usuarios, idea central en el desarrollo de la compañía desde sus inicios. El directivo saliente subrayó que sus objetivos inmediatos incluirán potenciar la siguiente etapa de crecimiento. “Mi función como CEO interino será ayudar a establecer la siguiente fase de crecimiento de Bluesky. Mientras tanto, seguiré participando activamente como socio en True Ventures”, puntualizó Schneider según lo publicado por la fuente.

La reorganización en la cúpula directiva indica que Bluesky busca consolidar una fase donde la innovación tecnológica coexista con una estructuración empresarial orientada a la expansión. Tanto la junta como los actuales responsables reiteran su apuesta por los principios fundacionales enfocados en la transparencia y la confianza de los usuarios en el control de sus propias identidades y datos personales. Como informaron medios especializados, la transición se ejecuta en un contexto de crecimiento sostenido para Bluesky, sumando retos en la búsqueda de un nuevo liderazgo definitivo que encamine la empresa en su siguiente ciclo de desarrollo.

La comunicación de Graber sobre su nuevo rol enfatizó la necesidad de un perfil más ejecutor para liderar el proceso de ampliación de la red social, mientras ella desarrollará nuevas ideas y colaborará en la visión estratégica del producto. Schneider, en su mensaje a la comunidad y a los equipos internos, reiteró la importancia de no alterar las dinámicas que han demostrado su eficacia y recalcó que su posición es de acompañamiento y soporte a los actuales equipos de trabajo. Además, remarcó la filosofía central de Bluesky, basada en que los usuarios sean propietarios de sus identidades y de la información volcada en la plataforma.

Entre los siguientes pasos, la junta directiva de la empresa se centrará en encontrar un director ejecutivo estable, mientras el equipo liderado temporalmente por Schneider gestiona operaciones y proyectos en marcha. De esta forma, Bluesky intenta mantener su propósito original y garantizar la continuidad del enfoque en la innovación, al mismo tiempo que se prepara para una etapa de mayor presencia y expansión en el sector de las redes sociales.