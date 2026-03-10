La Bolsa india sube tras aliviarse la presión petrolera por las declaraciones de Trump

Nueva Delhi, 10 mar (EFE).- Los principales índices bursátiles de la India subieron este martes impulsados por la caída de los precios del petróleo tras las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en las que aseguró que la guerra con Irán está "prácticamente terminada".

El índice Nifty 50 de la Bolsa Nacional de Valores avanzaba hacia media sesión un 0,79 %, hasta los 24.217,90 puntos, mientras que el Sensex de la Bolsa de Bombay subía 0,72 %, hasta 78.122,80 puntos.

El repunte se produce tras el desplome del lunes, cuando los mercados indios retrocedieron más de un 2 % arrastrados por el encarecimiento del crudo en medio de la escalada del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, que llevó el barril a superar los 100 dólares.

En una economía que importa más del 80 % del petróleo que consume, la caída del crudo impulsó a sectores intensivos en combustible, como aerolíneas o fabricantes de pinturas. IndiGo subía alrededor de un 4 % y UltraTech Cement más de un 2 %.

También destacaron las subidas en grandes bancos como HDFC Bank e ICICI Bank, con avances cercanos al 2 %, tras las enormes pérdidas registradas en la sesión anterior, que llegaron a superar el 6 %.

La mejora de este martes estuvo apoyada por el retroceso del petróleo después de que Trump afirmara en una entrevista que la guerra está "muy adelantada respecto a los plazos previstos" y podría terminar pronto.

El mandatario también señaló que el estrecho de Ormuz, por donde transita cerca del 20 % del crudo mundial, vuelve a registrar tráfico de buques.

El índice sectorial Nifty Oil & Gas, que agrupa a las principales compañías energéticas del país, se situó el lunes en 11.491 puntos, cerca de un 6 % por debajo de los 12.264 puntos que marcaba el 27 de febrero, el día antes de que Estados Unidos e Israel bombardearan Irán.

Desde el inicio de los ataques en Irán, el mercado bursátil indio ha perdido cerca de 251.000 millones de dólares, equivalente a aproximadamente un 4,8 % de su capitalización. EFE