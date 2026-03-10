Gigantes tecnológicos chinos lanzan versiones propias del agente de IA OpenClaw

Pekín, 10 mar (EFE).- Varias empresas tecnológicas chinas, entre ellas Zhipu AI y ByteDance, lanzaron versiones propias del agente de inteligencia artificial (IA) OpenClaw, un 'software' de código abierto que permite automatizar tareas en ordenadores y que ha ganado popularidad en los últimos meses entre desarrolladores y usuarios.

El proyecto, creado por el programador austríaco Peter Steinberger, permite que modelos de lenguaje interactúen directamente con un sistema operativo, ejecuten comandos y gestionen archivos para completar tareas de forma autónoma.

En las últimas semanas, OpenClaw se ha convertido en un fenómeno viral en redes sociales chinas, donde muchos usuarios lo apodan 'xiaolongxia' ("langosta" en chino, por su icono rojo que representa este crustáceo) y comparten guías para instalar este sistema que permite convertir un ordenador en un asistente digital capaz de ejecutar tareas automáticamente.

La creciente atención en torno a OpenClaw ha impulsado a grandes compañías tecnológicas chinas a desarrollar sus propias versiones o servicios basados en el sistema.

Zhipu AI, una empresa china especializada en modelos de inteligencia artificial, presentó este martes AutoClaw, una versión local con instalación simplificada y decenas de habilidades preconfiguradas.

Por su parte, Volcano Engine, la plataforma de computación en la nube de ByteDance, matriz de TikTok, lanzó este lunes ArkClaw, una versión basada en la nube que puede utilizarse desde el navegador e integrarse con aplicaciones empresariales.

Otras empresas del sector tecnológico chino también han anunciado herramientas o servicios vinculados a OpenClaw, entre ellas Alibaba Cloud, Xiaomi, Tencent, Baidu y JD.com, en un intento por posicionarse en el emergente mercado de los llamados agentes de IA.

Estos sistemas representan una evolución respecto a los modelos conversacionales tradicionales, ya que no solo generan texto o imágenes, sino que pueden ejecutar acciones en programas, servicios o dispositivos para completar tareas complejas.

No obstante, expertos y autoridades chinas han advertido en los últimos días de posibles riesgos de seguridad asociados a este tipo de herramientas.

El Ministerio de Industria y Tecnología de la Información del país asiático alertó en febrero de que algunas implementaciones de OpenClaw presentan "riesgos elevados de ciberseguridad" si se configuran de forma incorrecta, lo que podría facilitar filtraciones de datos o accesos no autorizados a los sistemas. EFE