El Spotify Camp Nou obtiene la licencia para ampliar el aforo a 62.652 espectadores

El proceso para acceder a nuevos pases en el Spotify Camp Nou se ha abierto exclusivamente para socios del FC Barcelona, quienes podrán solicitarlos hasta el miércoles 11 de marzo a las 16:00 horas. Aquellos socios que participaron en el sorteo anterior del pasado octubre y no consiguieron su pase para la temporada 2025/26 disponen de acceso preferente de 24 horas para la compra directa, según detalló el propio club en un comunicado. En este contexto, la principal novedad informada consiste en la ampliación del aforo total disponible del estadio, permitiendo la incorporación de 14.000 nuevos asientos en la grada norte e incrementando la capacidad hasta 62.652 espectadores.

De acuerdo con Europa Press, el Ayuntamiento de Barcelona otorgó este martes la licencia de primera ocupación correspondiente a la fase 1C del proyecto de remodelación del estadio. Este permiso habilita al FC Barcelona para estrenar los nuevos espacios y aumentar su aforo de cara al próximo partido en casa contra el Sevilla FC, previsto para el domingo 15 de enero, día en que también se celebra la jornada electoral. La reapertura parcial tras las obras avanza dentro de un proceso progresivo, en el que el club prioriza la seguridad y el confort de los aficionados.

En la fase 1C del plan de remodelación, el FC Barcelona ha habilitado nuevas áreas VIP e innovadores espacios de hospitalidad, según consignó Europa Press. Entre ellos destacan las zonas denominadas ‘Pitch Club’ y ‘Main Hub’, situadas en la tribuna entre la primera y la segunda gradería, y el ‘Mini Hub’ ubicado en la zona lateral. Estos servicios refuerzan la oferta para quienes opten por experiencias exclusivas durante los partidos, al tiempo que forman parte del proyecto global de modernización del recinto.

La dirección del club también ha anunciado la creación de una nueva zona para la grada de animación, ubicada en el Gol Sud y llamada Gol 1957, en homenaje al año de inauguración del estadio. Esta sección busca reforzar el aliento de la afición en los encuentros del FC Barcelona, tal como informó el club en su comunicado difundido a medios.

El incremento del aforo a 62.652 localidades se concreta con la plena operatividad del Gol Nord y la activación de las zonas de hospitalidad mencionadas, cumpliendo así la primera fase del proceso de reapertura. Los nuevos pases tendrán un costo que oscila entre 140 euros y 231 euros, dependiendo de la ubicación elegida y del número de partidos que resten en la temporada. Además, estos abonos incluirán todos los encuentros del primer equipo masculino en LaLiga y la UEFA Champions League que se jueguen en el estadio hasta el final de la campaña, según detalló el FC Barcelona a Europa Press.

El club ha establecido que si la demanda supera el número de localidades disponibles, se celebrará un sorteo ante notario para garantizar la adjudicación justa de los pases restantes. El proceso de inscripción y asignación pretende asegurar la transparencia y equidad en el acceso a las localidades, según remarcó la entidad blaugrana.

Respecto a los siguientes pasos del proyecto, queda pendiente la fase 2 que todavía se encuentra en obras. Esta etapa incluye la remodelación de la tercera gradería y, una vez completada, permitirá al estadio alcanzar su capacidad máxima prevista de casi 105.000 espectadores, reportó Europa Press.

Mientras se desarrolla esta transformación, la directiva subrayó la prioridad de mantener los estándares de seguridad, calidad y experiencia de usuario para socios y público general. La estrategia del proceso de reapertura progresiva responde, según las explicaciones difundidas por el club, al compromiso de garantizar las mejores condiciones durante el acceso paulatino a las distintas áreas renovadas.

Todas estas acciones forman parte del plan integral de modernización y expansión del Spotify Camp Nou, que busca no solo incrementar la capacidad del estadio, sino renovar sus servicios, zonas de animación y propuestas de hospitalidad, tal como detalló el club y refrendó Europa Press en sus reportes.