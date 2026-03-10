El senador republicano Lindsey Graham pide a Trump retirar las bases de EEUU de España

Durante una entrevista emitida por Fox News, el senador estadounidense Lindsey Graham, una figura reconocida en política exterior, reiteró su crítica frontal hacia España y otros aliados estadounidenses por su falta de apoyo en la ofensiva militar contra Irán. En sus declaraciones públicas, Graham cuestionó la validez de mantener infraestructuras militares estadounidenses en un territorio cuyos dirigentes se niegan a autorizar su uso en operaciones que, según sus palabras, buscan impedir que Irán acceda a armamento nuclear. A continuación, Graham exhortó al presidente Donald Trump a reubicar todas las bases estadounidenses fuera de España, hecho que marca un nuevo episodio en la cooperación bilateral en el ámbito de la OTAN, según detalló el medio Fox News.

De acuerdo con la información difundida por Fox News, el senador Graham fundamentó su petición en la negativa expresa del Gobierno español de permitir el uso de las bases militares de Morón y Rota para apoyar la intervención estadounidense e israelí contra Irán, ofensiva iniciada el 28 de febrero. Graham argumentó que la decisión española deja al descubierto una falta de disposición a sumarse en iniciativas multilaterales dirigidas a frenar las ambiciones nucleares de Teherán, país al que asoció con un elevado nivel de amenaza internacional.

Según publicó Fox News, la cuestión de las armas nucleares iraníes fue central en los discursos de Graham. El senador estadounidense aseguró que la República Islámica se encontraba cerca de lograr capacidades nucleares ofensivas y sostuvo que autoridades iraníes actuarían de manera peligrosa en caso de obtener ese armamento. Pese a esas afirmaciones, Fox News también señaló que Teherán ha insistido en mantener su programa atómico con fines exclusivamente civiles y que el Organismo Internacional de Energía Atómica no cuenta con pruebas de que existieran planes iraníes para desarrollar armas nucleares.

En este contexto, Graham remarcó que la pertenencia de España a la OTAN no debería implicar el mantenimiento de bases estadounidenses si no existe autorización para utilizarlas en operaciones que juzga de alto valor estratégico. "Tenemos un compromiso con España en virtud del Artículo 5 de la OTAN; pero, ¿acaso deberíamos tener bases aéreas en un país que no nos permite utilizar esos aviones para proteger al mundo contra un régimen nazi de corte religioso?", planteó Graham, según difundió Fox News.

La decisión del gobierno español de rechazar la utilización de las instalaciones militares estadounidenses se fundamenta en que la actual cooperación bilateral no contempla intervenciones como la lanzada el 28 de febrero. Tal como informó Fox News, esta postura española generó descontento al interior del Gobierno liderado por Donald Trump, que consideró la negativa como una muestra de distanciamiento en la alianza.

Fox News consignó que, en sus intervenciones televisivas, el senador Graham llegó a calificar a Irán de "régimen nazi" y acusó a las autoridades de ese país de estar "locos". Extendió su crítica a la política exterior del gobierno español, asegurando que “ha perdido el rumbo” y manifestando que no desea mantener más acuerdos mientras persista esa orientación. “Quiero que nuestras bases aéreas salgan de España y se trasladen a un país que nos permita utilizarlas”, manifestó Graham durante la entrevista.

Las críticas del senador no se limitaron a España. Según detalló Fox News, Graham incluyó a otros países socios de Estados Unidos dentro de su planteamiento. Arabia Saudí, por ejemplo, recibió tanto elogios por reformas internas como reproches por no sumarse activamente a la ofensiva estadounidense contra Irán incluso después del ataque contra la Embajada de Estados Unidos en Riad. Graham hizo hincapié en la necesidad de que los aliados respondan solidariamente ante situaciones donde intereses estadounidenses resultan atacados. “¿No tienen una obligación a sumarse a la lucha con nosotros? Aún tienen que hacerlo. Si no creen que un ataque contra la Embajada estadounidense desencadena una autodefensa mutua, quizá no deberíamos firmar un tratado con ustedes”, indicó Graham.

El senador Graham también dirigió sus críticas hacia Emiratos Árabes Unidos por su falta de participación en el conflicto, a la vez que subrayó la importancia de establecer alianzas con socios capaces de demostrar respaldo militar efectivo. Insistió en que la situación exige aliados que intervengan cuando se confrontan amenazas que, a su juicio, Estados Unidos y sus socios no pueden permitirse ignorar.

En lo que respecta a sus valoraciones sobre el gobierno de Donald Trump, Graham defendió la decisión de lanzar la ofensiva contra Irán. Señaló que, si la acción se hubiese pospuesto, Irán habría incrementado su arsenal nuclear y comparó el actual régimen con el liderado por Adolf Hitler, subrayando su posición de rechazo absoluto a cualquier negociación con lo que denominó un régimen hostil. “He aprendido que hay gente con la que no se puede interactuar. Si alguien quiere quemar tu casa, no negocias con él, lo detienes”, recalcó Graham, citado por Fox News.

La relación de Graham con Israel también se reflejó en sus declaraciones, mencionó que “estará del lado de Israel hasta el día de su muerte” y destacó que la lucha contra el extremismo islámico permanece como una prioridad inflexible para él. Reiteró que la estrategia para salvaguardar el territorio estadounidense debe contemplar respuestas anticipadas en Oriente Próximo. “La mejor forma de proteger Estados Unidos es golpearles allí, antes de que lleguen aquí”, finalizó Graham.

Las declaraciones del senador Lindsey Graham, difundidas por Fox News, evidencian tensiones renovadas en el marco de las alianzas trasatlánticas y arrojan dudas sobre la continuidad del despliegue militar estadounidense en España y otros países aliados en caso de persistir desacuerdos sobre el uso estratégico de dichas infraestructuras.