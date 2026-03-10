El Parlamento de Hungría aprueba una resolución para vetar la ayuda a Ucrania y bloquear su acceso a la UE

El Parlamento de Hungría ha aprobado este martes una resolución para vetar la entrega de ayuda a Ucrania, su adhesión a la Unión Europea debido a los "graves riesgos que esto acarrearía" para los países miembro del bloque comunitario tras cuatro años de guerra y en plena crisis energética ante el aumento de la violencia en Oriente Próximo.

El portavoz del Gobierno húngaro, Zoltan Kovacs, ha indicado que la medida ha salido adelante con el apoyo de los diputados, que han expresado su negativa a seguir financiando la guerra y convertir la UE en una unión "político-militar".

En este sentido, ha explicado que un total de 142 diputados han votado a favor de la resolución, que se ha topado solo con el voto en contra de 28 de los diputados. Otros cuatro se han abstenido.

El texto incide en que Ucrania "no debe ser admitido en la UE porque es un país que atraviesa una guerra, lo cual expondría al resto de países miembro a verse envueltos directamente en un conflicto armado". Además, según estos mismos diputados, su adhesión podría dificultar aún más la adopción de presupuestos.

El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, ha recalcado que los precios ya "están protegidos en las gasolineras desde medianoche" tras adoptar medidas pertinentes al respecto. Así, ha acusado directamente al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, de "querer castigar a las familias y empresarios húngaros con el bloqueo de petróleo".

"Está chantajeando y amenazando con llevar a un Gobierno proucraniano al poder en Hungría. ¡No permitiremos esto! Protegeremos a las familias húngaras y a los emprendedores húngaros con el precio protegido", ha aseverado.

EXPORTACIÓN DE CRUDO

Respecto a la exportación de crudo, el Gobierno húngaro ha informado de que ha prohibido las exportaciones de petróleo, gasolina y diésel a medida que aumentan los precios en los países europeos debido a la creciente violencia en Oriente Próximo, donde la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel atraviesa ya su undécimo día.

Así lo ha confirmado el ministro de Economía, Márton Nagy, que ha especificado que Budapest ha congelado los precios de la gasolina y el diésel desde este mismo martes debido a la subida de los precios del combustible en Europa por la crisis en Oriente Próximo, a la que se suma el corte del suministro a través del oleoducto Druzhba por parte de Ucrania.

"El Gobierno prohíbe la exportación de petróleo y toma las medidas más enérgicas contra los abusos en el comercio", ha afirmado Nagy en un mensaje difundido a través de redes sociales, donde ha indicado que también se han liberado reservas de crudo.

A principios de año, Hungría se vio afectada por el cierre de dicho oleoducto, que transporta petróleo ruso a través de su territorio a Eslovaquia y Hungría, por Ucrania, si bien Kiev asegura que la tubería sufrió daños significativos a raíz de un ataque ruso.

Budapest, que se ha visto obligado a liberar 250.000 toneladas de crudo de su reserva estratégica, insiste en que es Ucrania la que mantiene cerrado el oleoducto como medida de presión y fines políticos para provocar una crisis energética que influya en los resultados de las elecciones previstas para el próximo 12 de abril en Hungría y lograr así un Gobierno más afín a Kiev.