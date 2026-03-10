El Consejo de Ministros ha autorizado la retención de crédito para el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía por 3.999.133,34 euros destinados al ejercicio 2027 y por 2.717.731,94 euros para 2028, con el objetivo de garantizar la tramitación de expedientes de gasto plurianual y anticipado. Según publicó el medio El Gobierno eleva los límites de gasto del Reina Sofía para obras y contratos hasta 2028 por más de 1,9 millones, esta medida permitirá asegurar la continuidad de servicios y proyectos considerados esenciales para el funcionamiento del museo durante los próximos años.

El medio detalló que la autorización emitida se ajusta a la modificación de los límites de gasto plurianual previstos en el artículo 47 de la Ley General Presupuestaria, lo que abrirá la vía para la celebración de diversos contratos básicos ligados a la actividad y mejora del Reina Sofía, organismo adscrito al Ministerio de Cultura. El acuerdo afecta a los ejercicios fiscales de 2026, 2027 y 2028, y obedece a la necesidad de mantener operativos servicios prioritarios y acometer actuaciones de carácter estructural en las instalaciones principales del museo.

El importe total de los nuevos contratos que el museo ejecutará en el periodo 2026-2028 asciende a 1.957.000 euros. De ese total, 225.000 euros se destinarán en 2026, 1.660.000 euros en 2027 y 72.000 euros para 2028, según publicó el medio citado. Estas nuevas inversiones permitirán avanzar en trabajos tanto de mejora como de actualización de infraestructuras. Entre las iniciativas incluidas se encuentran obras de acondicionamiento en el Palacio de Cristal, una intervención en la sala 3F del edificio Sabatini, el suministro e instalación de un nuevo sistema de control para la sede principal del museo y la adquisición de licencias de uso de productos Salesforce o equivalentes, destinadas a la plataforma de gestión de relaciones con el público (CRM) del museo.

El Gobierno, según consignó el medio, argumentó que el compromiso máximo de gasto para el ejercicio 2027 supera los límites económicos establecidos en el apartado 2 del artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, lo que requirió la autorización expresa del Consejo de Ministros para incrementar dichos topes. Así, el límite máximo solicitado para 2027 ascendió a 5.659.133,34 euros, al sumar el crédito previamente retenido (3.999.133,34 euros) y las nuevas necesidades (1.660.000 euros). Para 2028, el nuevo tope se sitúa en 2.789.731,94 euros, integrado por un crédito retenido de 2.717.731,94 euros y nuevas necesidades por importe de 72.000 euros.

Este acuerdo del Consejo de Ministros responde a la intención de asegurar la capacidad de gestión y modernización del Museo Reina Sofía a medio plazo. Según detalló la fuente, los contratos seleccionados como prioritarios engloban tanto actuaciones sobre la estructura y el mantenimiento como mejoras en los sistemas tecnológicos usados para la relación con los usuarios del museo. La opción de autorizar anticipadamente los créditos permitirá planificar con mayor previsión las inversiones para la actualización y conservación de los espacios principales y los sistemas que gestionan la experiencia de las personas visitantes.

Las obras en el Palacio de Cristal y la sala 3F del edificio Sabatini forman parte de las actuaciones consideradas como esenciales, y el suministro e instalación del nuevo sistema de control en la sede central aprovechará estos recursos ampliados para adecuar los servicios del museo a los estándares actuales de gestión y seguridad. Además, la incorporación de nuevas licencias para herramientas de gestión de relaciones con el público permitirá al museo optimizar su capacidad de comunicación, atención y fidelización de visitantes, de acuerdo con la información publicada por El Gobierno eleva los límites de gasto del Reina Sofía para obras y contratos hasta 2028 por más de 1,9 millones.

Con esta ampliación de los límites de gasto plurianual, el Ministerio de Cultura, al que está adscrito el Reina Sofía, estima que se mantienen cubiertos los servicios considerados esenciales y se potencia la infraestructura artística y operativa del museo para los próximos ejercicios fiscales. Este tipo de actuaciones se enmarca en la política del Gobierno central orientada a salvaguardar y potenciar los principales centros culturales públicos, permitiendo flexibilidad suficiente para abordar inversiones anticipadas que garanticen la continuidad y adecuada prestación de servicios prioritarios en el ámbito museístico.