Discover Puerto Rico lanza 'Despierta tus sentidos', una campaña basada en la psicología del consumidor

Discover Puerto Rico, organización oficial de marketing del destino, ha anunciado este martes el lanzamiento de 'Despierta tus sentidos', una ambiciosa estrategia de promoción global que marca un punto de inflexión en la comunicación turística de la isla.

El proyecto, fundamentado íntegramente en la psicología del consumidor y en el análisis de los viajes sensoriales, nace con el objetivo de elevar el posicionamiento del destino caribeño tras el éxito histórico de su predecesora, la campaña 'Vive Boricua'.

En esta ocasión, la narrativa evoluciona desde la exhibición tradicional de atractivos turísticos hacia una propuesta profundamente inmersiva que busca conectar con la demanda creciente de experiencias que generen un significado emocional y una reconexión real con el entorno.

La campaña se sustenta en investigaciones de mercado que revelan un cambio estructural en el comportamiento del viajero contemporáneo, quien, en un entorno digital saturado de distracciones, prioriza ahora el bienestar sensorial y la pertenencia cultural.

La isla se posiciona así como un refugio de autenticidad donde los visitantes pueden redescubrir el placer de vivir el momento presente.

Bajo esta premisa, la iniciativa estimula los sentidos a través del ritmo, la gastronomía y el contacto humano, permitiendo que la percepción de "ser extranjero" se desvanezca en favor de una integración profunda con la comunidad local y la identidad de sus 78 municipios.

"Cuando invitamos a los viajeros a sentir el ritmo o saborear la cultura, no sólo estamos promocionando un destino. Estamos ofreciendo la posibilidad de recuperar el bienestar. Queremos que Puerto Rico sea el lugar en el que los viajeros piensen cuando necesiten volver a sentirse vivos", afirma Storm Tussey, directora de marketing de Discover Puerto Rico.

La campaña no responde a tendencias pasajeras, sino a una necesidad global de encontrar conexión y propósito. Al invitar a los viajeros a sentir el ritmo de la música local o saborear la riqueza de su gastronomía, la isla se presenta como una opción preferente para aquellos que buscan recuperar el bienestar físico y emocional, reforzando la idea de que Puerto Rico es el lugar idóneo "para volver a sentirse vivo".

En términos de rendimiento económico, este anuncio coincide con una etapa de expansión sin precedentes para el sector turístico puertorriqueño, que en 2025 alcanzó la cifra récord de 8,1 millones de visitantes, un 8% más que el año anterior según datos de Tourism Economics.

ESTANCIAS MÁS PROLONGADAS Y OFERTA LOCAL.

La arquitectura de 'Despierta tus sentidos' contempla una estrategia a largo plazo dividida en una fase de evolución de tres años, diseñada para fortalecer la presencia global de la isla e incrementar el impacto económico en el tejido empresarial local.

Los objetivos clave de este plan incluyen el fomento de estancias más prolongadas, la exploración de áreas menos transitadas y el apoyo directo a los creadores culturales y las pequeñas empresas.

A partir del 1 de abril, el despliegue se intensificará con historias dirigidas a segmentos específicos en mercados internacionales prioritarios, utilizando recursos creativos personalizados que reduzcan el tiempo entre el interés del viajero y la confirmación de la reserva.

Un pilar fundamental de esta nueva etapa es la defensa de la autenticidad, por lo que la campaña ha sido íntegramente desarrollada y ejecutada por talento puertorriqueño.

La productora World Junkies ha liderado una producción que pone en el centro a directores y artistas boricuas, integrando a una amplia red de marcas de moda, artesanos y empresas locales como Don Q, Medalla, Isleñas o Valija Gitana.

Según los responsables de la organización, este enfoque asegura que el beneficio económico permanezca en la comunidad, garantizando que los habitantes de la isla no sean meros figurantes, sino los auténticos arquitectos de la imagen que Puerto Rico proyecta al mundo como destino líder en experiencias sensoriales y turismo con propósito.

"En un mundo saturado de notificaciones, alertas, conflictos y distracciones constantes, nuestra Isla ofrece algo diferente: un lugar donde las personas pueden reconectarse, vivir el momento y redescubrir el simple placer de sentir de verdad. Puerto Rico es un destino que anima a los viajeros a despertar sus sentidos, tal y como refleja la campaña", afirmó Jorge L. Pérez, CEO de Discover Puerto Rico.