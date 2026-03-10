Davide Ancelotti: "Como jugador, no se puede discutir a Vinícius, tiene gol, regatea y da asistencias"

El rol de una estrella en el vestuario implica una carga especial de responsabilidad y una elevada expectativa tanto desde el exterior como dentro del propio equipo. Así lo explicó Davide Ancelotti al analizar el impacto de figuras como Vinícius Júnior en el Real Madrid, y al reflexionar acerca del trato que su padre, Carlo Ancelotti, ha desarrollado con los jugadores más influyentes durante su carrera. Según recogió Europa Press en una entrevista realizada por DAZN, Davide sostuvo que "la verdadera estrella es alguien que tiene que dar a los demás, que mejora a los demás y que tiene mucha responsabilidad encima, no solo desde el exterior, también desde dentro. Todo el mundo dentro espera que él te resuelva el partido".

El medio Europa Press detalló que Davide Ancelotti, anterior asistente de Carlo en el equipo blanco, aseguró que "como jugador, no se puede discutir a Vinícius Júnior", y subrayó que el futbolista destaca tanto por su capacidad para anotar goles, regatear rivales y asistir a sus compañeros. El técnico manifestó que no considera que el foco deba alejarse del aporte decisivo y desequilibrante del brasileño por temas relacionados con su personalidad, añadiendo que “los equipos plantean partidos pensando en él”.

Durante la entrevista difundida por DAZN y citada por Europa Press, Davide Ancelotti compartió impresiones personales sobre la influencia de su padre en su formación: "Es verdad que somos similares en carácter. Al principio tendía a imitarle un poco, porque es mi ejemplo, y también he tenido que aprender que soy distinto, y que no tengo el aura que ha tenido él. Mi padre ha ganado cinco Champions". Este testimonio habla de la inspiración que Carlo Ancelotti supone para su hijo, así como de las diferencias y desafíos que ha experimentado Davide en su propio recorrido profesional.

En referencia al manejo del vestuario, Davide destacó una cualidad de su progenitor: "La capacidad de acercarse especialmente a la estrella". Explicó que cuando un jugador alcanza ese estatus, suele encontrarse en soledad, debido a la presión y el rol que se le asigna tanto por la afición como por el propio entorno del equipo. Para Carlo Ancelotti, entender esa dinámica y saber acompañar a las figuras del plantel resulta esencial en su modelo de gestión.

Además de hablar sobre Vinícius Júnior y la trayectoria de Carlo Ancelotti, la entrevista abordó la posición de Xabi Alonso tras su breve paso por el banquillo del Real Madrid. Davide afirmó que "los entrenadores cambian. Xabi es un entrenador joven que va a tener una carrera extraordinaria y, seguramente, no le va a afectar esto. Son cosas que ocurren. Yo, que lo vivo en el día a día siendo entrenador, lo entiendo. A lo mejor, desde fuera, puede parecer un 'shock' un poco más grande. Pero el despido es parte de nuestra vida y hay que aceptarlo". Estas palabras, según puntualizó Europa Press, reflejan la perspectiva de Davide respecto a la volatilidad de la profesión y la capacidad de adaptación necesaria en la carrera de los técnicos.

Al reiterar sus elogios hacia Vinícius, Davide insistió en que "como jugador, yo no creo que se pueda discutir a Vinícius. Desde fuera da que hablar por su carácter, pero no creo que eso tenga que hacer perder el foco sobre lo decisivo y desequilibrante que es. Al final, los equipos plantean partidos pensando en él", una declaración recogida por Europa Press. De esta manera, enfatizó el impacto táctico y psicológico que el delantero brasileño ejerce sobre los rivales y la planificación de los partidos.

La conversación también permitió a Davide Ancelotti abordar su propio proceso de aprendizaje y diferenciación dentro del ámbito técnico, marcando distancia respecto a la figura de su padre, tanto por logros personales como por estilo. Este reconocimiento destaca tanto la influencia familiar como la apuesta por una identidad propia al asumir diferentes desafíos profesionales.

Europa Press consignó que la entrevista puso de manifiesto la trascendencia del entorno familiar y deportivo en la formación de entrenadores que han convivido con la exigencia del más alto nivel, así como la capacidad de observación e introspección que se requiere para interpretar el fútbol desde el área técnica. El legado de Carlo Ancelotti, según las palabras de su hijo, va más allá de los títulos y afecta de manera directa las relaciones humanas y la cultura interna en clubes de élite como el Real Madrid.

Las declaraciones sobre Xabi Alonso y el carácter efímero de las etapas en los banquillos completaron un testimonio en que Davide Ancelotti subrayó la resiliencia y flexibilidad como componentes esenciales en la vida de los entrenadores, especialmente en contextos donde las altas expectativas suponen cambios constantes de liderazgo. Todo ello, según la publicación de Europa Press, ayuda a comprender la complejidad de la gestión deportiva en los grandes clubes y la presión que enfrentan quienes asumen puestos de máxima responsabilidad.