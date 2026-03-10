Colo Colo gana por la mínima y se toma el liderato tras caídas de Limache y Católica

Santiago de Chile, 9 mar (EFE).- Colo Colo se convirtió en el líder de la liga chilena en la sexta fecha al sumar 12 puntos tras su victoria frente a Audax Italiano, con la que pudo aprovechar las derrotas de Deportes Limache y Universidad Católica.

La jornada se terminó este lunes con el empate 1-1 entre Universidad de Chile y Universidad de Concepción, que agudiza la crisis de resultados de los azules, que están con siete unidades en la decimosegunda plaza.

Los albos se recuperaron de la caída en el superclásico ante los laicos y al vencer 1-0 en su visita a los itálicos, decimoterceros, alcanzaron su cuarta victoria del campeonato para quedarse en la cima con un punto de distancia con respecto a Limache y Ñublense y a dos de Católica.

El Cacique mostró un mejor desempeño, pero volvió a ganar con un ajustado marcador, el 1-0, el mismo de tres de sus cuatro triunfos.

El protagonista fue el delantero argentino Maximiliano Romero, con su tanto a los cinco minutos de iniciado el partido, y su compatriota Lautaro Pastrán que fue titular por primera vez y dio la asistencia para el gol.

Colo Colo llegó al duelo con la importante baja del volante argentino Claudio Aquino, y el técnico Fernando Ortiz decidió ajustar su esquema de juego en el que Arturo Vidal jugó en la línea de tres defensores.

El rol desempeñado por el ídolo albo fue alabado por el entrenador argentino: “Juega con una gran capacidad de entendimiento con la posición que le toque ocupar y siempre está dispuesto en ese sentido”, señaló Ortiz.

“La forma de ejecutar de Arturo, lo difícil lo hace fácil”, añadió.

El triunfo llegó en un momento clave, pues Ortiz y el equipo había recibido duros cuestionamientos tras caer como locales en el superclásico.

“Necesitábamos tener la confianza, que la tenemos, pero ciertos detalles perjudican, pero me voy feliz por los jugadores”, dijo en conferencia de prensa.

Limache con 11 enteros tenía el liderato con un punto de ventaja, pero cayó a domicilio por 1-0 ante Everton, que si bien sigue en zona de descenso subió a la decimoquinta posición.

El llamado a subir a la cima era para Católica con 10 unidades, pero lo desaprovechó y terminó en el cuarto lugar al perder 0-1 ante O’Higgins, que está octavo con nueve puntos.

Los rancagüinos cortaron una racha de tres derrotas consecutivas al vencer a los cruzados, luego de tomar ventaja en la serie de tercera ronda de la Copa Libertadores ante el colombiano Deportes Tolima, contra el que definirá la clasificación a la fase de grupos este miércoles en Ibagué.

Ñublense llegó a 11 puntos y se coló hasta el tercer puesto de la tabla, con su triunfo 0-2 en su visita a Deportes Concepción, que terminó como colista en la decimosexta casilla con cuatro enteros.

Coquimbo Unido volvió al triunfo y escaló a la quinta casilla con nueve puntos, gracias a su victoria por 1-3 ante el séptimo Huachipato, mientras que Unión La Calera sufrió un duro descenso en la clasificación al quedar sexta, luego de caer 3-0 ante el noveno La Serena.

Palestino, en tanto, también recuperó terreno al ganar por 4-2 al decimosegundo Cobresal para ascender a la décima casilla. EFE