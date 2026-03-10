Azerbaiyán envía un cargamento de ayuda humanitaria a Irán tras las tensiones de los últimos días

La conversación telefónica entre Ilham Aliyev, presidente de Azerbaiyán, y Masud Pezeshkian, presidente de Irán, desencadenó la decisión del gobierno azerí de enviar ayuda humanitaria a territorio iraní, de acuerdo con información publicada por Europa Press. Este intercambio se produjo tras un periodo de tensión bilateral ocasionado por un ataque con drones al exclave azerbaiyano de Najicheván, incidente que provocó acusaciones directas de Bakú hacia Teherán, aunque las autoridades iraníes negaron cualquier implicación y adujeron un posible involucramiento de Israel.

Según consignó Europa Press, el Ministerio de Situaciones de Emergencia de Azerbaiyán informó que la ayuda, dispuesta bajo órdenes expresas de Aliyev, consiste en una carga compuesta por diez toneladas de harina, seis toneladas de arroz, 2,4 toneladas de azúcar, un poco más de cuatro toneladas de agua, alrededor de dos toneladas de medicinas y suministros médicos, y cerca de 600 kilogramos de té. El Ministerio detalló que el objetivo de esta acción consiste en cubrir necesidades consideradas urgentes de la población iraní, referida oficialmente como "vecino y amigo pueblo iraní".

El ataque con drones que derivó en el actual contexto de tensión alcanzó el aeropuerto de Najicheván, enclave territorial de Azerbaiyán separado físicamente del resto del país y localizado entre Armenia, Irán y Turquía. Según el propio presidente azerbaiyano, este incidente representa "un acto terrorista por parte de Irán", reclamando explicaciones y medidas concretas: “Los responsables deben rendir cuentas inmediatamente. Las autoridades iraníes deben dar una explicación a Azerbaiyán, presentar disculpas y hacer que los responsables de este acto terrorista sean procesados”, declaró Aliyev, en declaraciones recogidas por Europa Press.

Por su parte, las autoridades iraníes desmintieron rotundamente cualquier tipo de implicación en el ataque, y han atribuido sospechas a una potencial acción de Israel que, según su versión, buscaría dificultar el entendimiento entre Irán y otros Estados de la región. Europa Press publicó que desde Teherán también se desmarcaron de cualquier papel en otros ataques recientes en la zona, insistiendo en que Israel estaría detrás de algunas de estas acciones para generar crisis diplomáticas coincidentes con la escalada de hostilidades entre Israel y Estados Unidos, especialmente a partir de la ofensiva lanzada de forma sorpresiva el 28 de febrero.

Esta ofensiva ha desencadenado una serie de respuestas militares por parte de Irán, que lanzó tanto misiles como drones contra objetivos en Israel y contra intereses estadounidenses distribuidos en el área, incluso instalaciones militares, según lo publicado por Europa Press. Las autoridades iraníes han defendido la necesidad de responder a lo que denominan acciones hostiles, reafirmando la retórica de distanciamiento con respecto a los sucesos en Najicheván.

El envío de ayuda material desde Bakú, a pesar de las acusaciones públicas y la petición de una investigación transparente y sanciones contra los responsables del ataque, se presenta como una maniobra diplomática dirigida tanto a atender necesidades inmediatas de la población iraní como a mantener abierta una vía de diálogo bilateral. Europa Press detalló que la orden para este otorgamiento de asistencia humanitaria surgió luego del contacto telefónico directo entre los presidentes de ambos países, subrayando un interés de Bakú en estabilizar la relación y evitar una escalada mayor, mientras prosigue la demanda de clarificaciones detalladas sobre el ataque al aeropuerto de Najicheván.

La ayuda, que cubre insumos alimentarios básicos y medicinas, se interpreta en el contexto de iniciativas encaminadas a evitar un mayor deterioro en la relación, todo ello bajo el marco de una coyuntura regional marcada por la proliferación de hostilidades cruzadas y la acusación continua de injerencias extranjeras, especialmente por parte de Israel, según mencionaron fuentes iraníes citadas por Europa Press.

En el trasfondo del conflicto actual, Azerbaiyán mantiene su postura crítica y solicita la rendición de cuentas por el incidente específico en Najicheván. Mientras tanto, Irán trata de desmarcarse de la autoría y alude a intereses de terceros para explicar el repunte en las tensiones, intentando desligarse de la responsabilidad y limitar el aislamiento diplomático en una región caracterizada por la volatilidad política y militar.