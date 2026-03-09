Wizz Air UK consigue la autorización para volar a Estados Unidos y llevar a equipos y aficionados al Mundial

La reciente concesión de autorizaciones ha habilitado a Wizz Air UK para gestionar vuelos chárter exclusivos entre Reino Unido y Estados Unidos, un servicio que se presenta como respuesta a la creciente demanda de traslados durante eventos de gran magnitud, como la próxima Copa del Mundo. Según informó la compañía en un comunicado recogido por diversos medios, esta certificación constituye un avance estratégico que permitirá a la aerolínea atender solicitudes específicas no solo de equipos y aficionados de fútbol europeos que planean asistir al torneo, sino también de operadores turísticos que organicen viajes de grupo al territorio estadounidense.

Tal como publicó la fuente, Wizz Air UK dejó en claro que, pese a este nuevo estatus operativo, no contempla por ahora la inauguración de vuelos comerciales regulares con destino a América. La apuesta de la empresa se concentra en la operación de vuelos chárter personalizados. Estos vuelos tienen como objetivo principal garantizar una experiencia de traslado adaptada a los requerimientos de selecciones nacionales, clubes deportivos y seguidores que participan o asisten al Mundial, optimizando la logística y la eficiencia de los movimientos de grandes grupos hacia Estados Unidos.

El medio detalló que Yvonne Moynihan, directora general de Wizz Air UK, calificó el día en que recibieron la autorización como uno de “orgullo” para la organización, al destacar que este logro abre la puerta a lo que describió como “oportunidades increíbles”. Moynihan añadió que la empresa se encuentra “lista para ofrecer una experiencia chárter excepcional y acercar a los fans a la acción en Estados Unidos”. Según publicó la fuente, la compañía anticipa una fuerte demanda en la antesala y durante la competición deportiva, tanto por parte de las selecciones y clubes que participarán, como de los numerosos seguidores que viajan con ellos.

La aerolínea precisó que los nuevos servicios se diseñarán con el objetivo de proporcionar a los clientes la máxima flexibilidad, facilitando alternativas adecuadas a las necesidades de gestión de grandes colectivos. De acuerdo con la información difundida por la empresa y reseñada por la fuente, los vuelos chárter estarán concebidos para ser adaptables y responder a requerimientos particulares que presentan los viajes de grupo en este tipo de eventos internacionales.

Wizz Air UK también confirmó que los beneficios de estas rutas exclusivas trascienden el ámbito deportivo. Según lo consignado en el comunicado citado en las publicaciones, la oferta se extenderá a clientes empresariales, grupos corporativos y turoperadores encargados de programas de viaje grupal. Esto incluye a organizaciones que movilizan tanto a sus empleados como a clientes para convenciones, eventos empresariales o cumbres internacionales, sumando además a viajeros privados que requieran este tipo de soluciones a medida.

El periodo de consultas para la contratación de los nuevos vuelos ya se encuentra abierto, conforme reportó la fuente, lo que permite a los interesados iniciar los trámites de reserva con antelación a la temporada de verano y la celebración de la Copa del Mundo. Desde la aerolínea apuntaron que la combinación de flexibilidad, experiencia personalizada y capacidad para gestionar altas concentraciones de pasajeros pone a disposición de los clientes una alternativa eficiente conforme a las exigencias regulatorias y logísticas del mercado actual.

De acuerdo con el comunicado corporativo reproducido por diversos medios, la obtención de la autorización ha sido el resultado de meses de preparación y coordinación en materia regulatoria. Los procesos incluyeron el cumplimiento de múltiples requisitos y estándares para operar vuelos entre el Reino Unido y Estados Unidos. La certificación adjudica a Wizz Air UK la posibilidad de realizar no solo vuelos relacionados con eventos deportivos, sino también una variedad de operaciones diseñadas para diversos sectores.

La iniciativa de la compañía surge en un momento en el que el sector turístico y las estrategias de movilidad internacional buscan atender las necesidades de desplazamiento masivo con énfasis en la eficiencia y la personalización. Según detalló la fuente, Wizz Air UK busca posicionarse como proveedor clave para el traslado de selecciones, clubes, turistas y grupos profesionales durante la próxima Copa del Mundo, aprovechando la oportunidad creada por el gran flujo de viajeros europeos al mercado estadounidense en el contexto de eventos de relevancia global.