Ucrania envía al primer equipo de expertos contra drones iraníes a proteger bases de EEUU en Jordania

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, comunicó que líderes de Medio Oriente han solicitado asesoría para contrarrestar ataques con drones iraníes, una labor en la que Ucrania acumula experiencia desde el inicio del conflicto armado con Rusia. Esto se tradujo en el envío de un equipo ucraniano especializado a Jordania, cuyo objetivo radica en respaldar la protección de instalaciones estadounidenses, a petición expresa de Washington. La información fue consignada por The New York Times, que publicó la entrevista exclusiva con el mandatario ucraniano.

De acuerdo con lo difundido por The New York Times, Zelenski explicó que la decisión de enviar al equipo se tomó un día después de recibir la solicitud de apoyo por parte de Estados Unidos. El presidente detalló que su respuesta a Washington fue inmediata y afirmativa: “Dije, ‘sí, por supuesto, enviaremos a nuestros expertos’”, explicó en la entrevista, señalando que la ayuda de Ucrania se fundamenta en el conocimiento acumulado tras años de hostilidades con fuerzas que utilizan drones de fabricación iraní.

El medio estadounidense informó que, pese a la confirmación de Zelenski sobre la salida del grupo de expertos, la Casa Blanca no ha emitido una confirmación oficial de esta colaboración. Según lo publicado por The New York Times, la asistencia de Ucrania permanece condicionada por la evolución de las necesidades internas del país, que sigue enfrentando agresiones por parte de Rusia.

En el mismo diálogo, Zelenski precisó que Ucrania se ha comprometido a compartir información y estrategias para contrarrestar estos artefactos militares, aunque señaló que la prioridad sigue siendo su propia defensa nacional. The New York Times detalló que, en años recientes, las fuerzas armadas ucranianas han desarrollado tácticas y tecnologías para hacer frente a drones de origen iraní, herramientas utilizadas en múltiples ataques dentro del conflicto en Ucrania.

El diario estadounidense reportó que el presidente ucraniano también señaló la posibilidad de que la colaboración con aliados de Medio Oriente conduzca a nuevas iniciativas diplomáticas o de presión sobre Rusia. Según The New York Times, Zelenski planteó que la respuesta coordinada de los países árabes podría facilitar futuras campañas de presión internacional, incluyendo acciones diplomáticas que busquen impulsar un cese al fuego en el territorio ucraniano. Esta estrategia contemplaría, de acuerdo con Zelenski, la reanudación de conversaciones negociadoras con Moscú, actualmente suspendidas desde que se intensificó la guerra.

La decisión de enviar expertos ucranianos a Jordania marca un cambio en la cooperación internacional en el ámbito de la defensa, subrayó The New York Times. Hasta el momento, el apoyo de Ucrania se había centrado principalmente en actores europeos y aliados de la OTAN, pero la asistencia brindada a socios en Oriente Próximo representa una ampliación de ese alcance basada en la experiencia directa frente a amenazas de drones.

The New York Times enfatizó que la solicitud de apoyo por parte de Estados Unidos se dirige a fortalecer la protección de sus bases militares y demás intereses en una región donde la proliferación de drones iraníes representa un riesgo persistente. El despliegue rápido del equipo ucraniano, ponderado por la administración de Zelenski como una reacción ágil, tiene lugar mientras continúan las tensiones relacionadas con la seguridad regional y la presencia militar estadounidense en Jordania.

Zelenski remarcó en su entrevista con el medio estadounidense que cualquier colaboración que Ucrania pueda ofrecer “siempre dependerá de nuestras prioridades nacionales”, reflejando el complejo equilibrio entre la ayuda internacional y las necesidades propias en medio de un conflicto prolongado.

El trasfondo de la colaboración se vincula al reconocimiento internacional de la capacidad ucraniana frente a tácticas de guerra con drones, después de que el ejército de Ucrania se enfrentó recurrentemente a este tipo de tecnologías a lo largo del conflicto con Rusia. Según consignó The New York Times, la transferencia de este conocimiento técnico podría contribuir tanto a la protección de los intereses estadounidenses en el exterior como al fortalecimiento de alianzas políticas y militares en la región de Medio Oriente.

A la espera de nuevas declaraciones oficiales de la Casa Blanca y de los gobiernos de los países implicados en la colaboración, lo publicado por The New York Times aporta detalles sobre las actuales gestiones diplomáticas y militares entre Washington, Kiev y aliados árabes, con el foco puesto tanto en la seguridad de bases estadounidenses como en el desarrollo de presión internacional orientada a una futura resolución del conflicto ruso-ucraniano.