Agencias

Trump pide a Australia que conceda asilo a futbolistas iraníes y ofrece refugio en EEUU

Guardar

Washington, 9 mar (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió este lunes al Gobierno de Australia que conceda asilo a la selección femenina de fútbol de Irán que juega la Copa de Asia en el país austral, y dijo que Washington recibirá a las deportistas si Sídney no accede a refugiarlas.

"Australia está cometiendo un terrible error humanitario al permitir que obliguen a la selección nacional femenina de fútbol de Irán a regresar a Irán, donde muy probablemente serán asesinadas. No lo haga, señor primer ministro, concédales ASILO", dijo Trump en un mensaje en Truth Social dirigido al primer ministro Anthony Albanese.

El mandatario aseguró en la misma publicación que EE.UU. "las recibirá si ustedes no lo hacen". EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Elecciones colombianas dejan cientos de candidatos "quemados", incluido Álvaro Uribe

Infobae

Opositor venezolano Guanipa anuncia que Tribunal cierra causa en su contra por terrorismo

Infobae

Los ucranianos resisten los intensificados ataques rusos a trenes y vías ferroviarias

Infobae

Nexperia niega haber cortado el acceso a sus sistemas informáticos a su filial en China

Infobae

Europa incrementó un 210% la importación de armas y es la región del mundo que mas se rearma en la última década

El envío de equipamiento militar a Ucrania y la amenaza de interrupciones en el suministro global llevaron a países europeos a fortalecer alianzas industriales, aumentar la autonomía productiva y acelerar la modernización tecnológica ante posibles crisis geopolíticas y desabastecimiento estratégico

Europa incrementó un 210% la