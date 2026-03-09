Agencias

Trump apunta a que otro país o Irán pudo lanzar el misil Tomahawk que mató a más de cien niñas en Minab

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha insinuado que la escuela de Minab en la que murieron más de 170 personas en el primer día de los ataques de Estados Unidos e Israel sobre Irán pudo haber sido bombardeada por un misil Tomahawk de otro país, o incluso de Irán.

"No lo he visto y diría que el Tomahawk, una de las armas más potentes que existen, lo usan... se vende y lo usan otros países", ha afirmado Trump en rueda de prensa en referencia a los análisis de las imágenes sobre el bombardeo, que apuntan al uso de este tipo de misil en el ataque.

"Podría ser Irán, que también tiene Tomahawks (...). El hecho es que los Tomahawk son muy comunes. Se vende a otros países, pero estamos invéstigandolo", ha añadido.

Los Tomahawk son misiles de crucero de fabricación estadounidense y utilizada principalmente por la Armada estadounidense. Solo aliados muy cercanos de Estados Unidos cuentan con estos misiles en sus arsenales, como Reino Unido, Australia, Japón y Países Bajos. No hay ninguna prueba que apunte a que Irán tenga este tipo de armas.

Más de 170 personas murieron en el bombardeo de la Escuela Sayare Tayiba de Minab el 28 de febrero. En un primer momento Trump dijo que el ataque fue responsabilidad de Irán. "Según lo que he visto, fue Irán. Creemos que lo hizo Irán. Sus proyectiles son muy imprecisos", dijo.

EuropaPress

