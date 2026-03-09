Putin ofrece a Europa retomar el suministro energético si hay una cooperación a largo plazo

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha ofrecido este lunes a Europa retomar el suministro de hidrocarburos, en plenas dudas sobre las implicaciones energéticas de la guerra en Oriente Próximo tras los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán.

En declaraciones recogidas por la agencia rusa Interfax, Putin ha señalado que Rusia está dispuesta a colaborar con compradores europeos de hidrocarburos si ofrecen una cooperación a largo plazo y sin presiones políticas.

"Si las empresas y los compradores europeos deciden repentinamente reorientarse y ofrecernos una cooperación sostenible a largo plazo, libre de presiones políticas, adelante. Nunca nos hemos negado", ha indicado el dirigente ruso.

En todo caso, ha recalcado que la colaboración requiere de "algunas señales" de que el continente está "listo y dispuesto" a trabajar, y de que garantizarán la "estabilidad" en las relaciones comerciales.

La Comisión Europea ha reiterado este lunes que no teme desabastecimiento de petróleo y gas como consecuencia de la guerra en Oriente Próximo tras los ataques de Washington y Tel Aviv. De todos modos, Bruselas sí ha expresado su preocupación por la influencia que puede tener en el alza de precios.

Por su lado, los países del G7 estudian liberar conjuntamente reservas estratégicas de petróleo coordinadas por la Agencia Internacional de la Energía (AIE). Aunque todavía no está cerca ese acuerdo, las potencias mundiales han dicho estar comprometidas a vigilar "estrechamente" la situación en Oriente Próximo y su impacto en las economías globales.