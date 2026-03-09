Principales titulares de los periódicos para el martes 10 de marzo

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS

-- "Trump da por "casi terminada" la guerra ante la escalada del crudo"

-- "La justicia obliga a Ayuso a crear el registro de objetores al aborto"

EL MUNDO

-- "El alza del crudo amenaza una sangría económica prolongada"

-- ""Tengo dos problemas en el Consejo: Sánchez y Orban""

ABC

-- "Plus Ultra intentó operar en EEUU mientras pedía su rescate"

-- "Von der Leyen desdeña el 'No a la guerra' de Sánchez"

LA RAZÓN

-- "Sigue el castigo a Irán mientras Trump ve cerca el fin de la guerra"

LA VANGUARDIA

-- "Francia liderará una armada europea en el estrecho de Ormuz"

-- "Pacto para subir el sueldo a los profesores 3.000 euros anuales"

EL PERIÓDICO

-- "El petróleo se dispara por encima de los 100 dólares y hunde las bolsas"

-- "La Fiscalía no ve "indicios sólidos" para investigar a Mazón por el momento"