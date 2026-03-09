(Previa) Bayern y Liverpool quieren acercar los cuartos de final en Bérgamo y Estambul

El Bayern Múnich visita este martes el New Balance Arena de Bérgamo para medirse a la Atalanta (21.00 horas), en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, un duelo en el que los germanos quieren trasladar al césped su condición de favorito, mientras que el Liverpool buscará hacer lo propio ante el Galatasaray en Estambul (18.45 horas) para llegar a la vuelta de Anfield con un resultado favorable.

El Bayern Múnich, uno de los grandes favoritos para levantar la 'Orejona' esta temporada, inicia su andadura en las eliminatorias de la Champions League. Los germanos acabaron en la segunda posición la fase liga, en la que sólo se dejó puntos en su visita al Emirates Stadium (3-1). Ahora, el objetivo de los de Vicent Kompany es trasladar esa fiabilidad a los cruces y así acercarse a su séptimo título.

El primer paso en el camino será una Atalanta que ya sabe lo que es eliminar a un equipo alemán esta temporada. Los bergamascos fueron capaces de remontar una eliminatoria que tenían muy cuesta arriba (0-2) al Borussia Dortmund, con una goleada en casa (3-0). En esta ocasión, el triunfo el encuentro en casa se antoja vital si quieren tener opciones en la vuelta de la próxima semana en el Allianz Arena, donde el Bayern ha ganado todos los partidos de la presente edición de la Champions.

Una ida a la que los teutones llegan en una dinámica brillante de resultados, después de encadenar seis triunfos consecutivos por primera vez en 2026. Además, su goleador, Harry Kane, que se perdió el último encuentro de Bundesliga por precaución, volverá ante la Atalanta. El inglés es el máximo goleador continental desde el mes de enero, y encadena siete encuentros seguidos viendo puerta, en los que ha marcado 11 tantos.

En el apartado de bajas, la DEA, que encadena tres partidos seguidos sin ganar, aunque sólo ha perdido uno como local de los nueve que ha disputado en 2026, no podrá contar con Charles De Katelaere, mientras que Kompany tampoco podrá hacerlo con Manuel Neuer, lesionado este fin de semana, pero recupera a Alphonso Davies, ausente por problemas musculares en la pierna derecha.

En el otro duelo de ida de octavos de final sin participación española, Galatasaray y Liverpool abrirán la jornada en el Rams Park de Estambul en un encuentro de ida en el que los 'reds' querrán romper su maldición a domicilio ante equipos turcos en la máxima competición continental, a los que se ha enfrentado en cuatro ocasiones con un balance de tres derrotas y un empate.

Precisamente el último precedente del seis veces campeón de Europa fue ante el Galatasaray, en la segunda jornada de la fase liga. En esa ocasión los de Arne Slot cayeron derrotados (1-0) en un duelo que decantaron a su favor los turcos con un solitario gol de Victor Osimhen. Aquella sería la segunda de una racha de cuatro derrotas consecutivas del Liverpool, una situación muy distinta a la que viven en este momento de la temporada.

El conjunto de Merseyside ha encontrado la regularidad en los resultados en los últimos meses, y llega al tramo decisivo del curso europeo en un gran momento. Eso sí, sus prestaciones a domicilio siguen siendo muy mejorables, y la última derrota ante el colista de la Premier League, el Wolves, así lo demuestra. Además, el 'pool' tendrá que hacer frente a un equipo que ya demostró de su peligro ante su público con el 5-2 en la ida del 'playoffs' ante a Juventus.

En lo deportivo, el conjunto de Okan Buruk buscará aprovechar el gran momento que atraviesa su referente ofensivo, Osimhen, que ha participado en 11 goles --cinco tantos y seis asistencias-- en los últimos partidos, así como el subidón anímico que supone haber ganado este fin de semana en la Superliga turca (0-1) a uno de sus máximos rivales históricos, el Besiktas.

Por su parte, Slot tiene la buena noticia de la recuperación de Florian Wirtz, que reapareció en la victoria en la FA Cup ante el Wolves después de perderse los tres partidos anteriores por lesión, aunque no tendrá en la portería a Alisson Becker, que no ha entrado en la convocatoria, por lo que el georgiano Giorgi Mamardashvili estará bajo palos.

PARTIDOS IDA DE OCTAVOS DE FINAL DE LA LIGA DE CAMPEONES

Martes 10.

Liverpool - Galatasaray 18.45 horas.

Atalanta - Bayern 21.00 horas.

At. Madrid - Tottenham 21.00 horas.

Newcastle - FC Barcelona 21.00 horas.