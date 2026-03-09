Patricia Pardo responde emocionada a la declaración de amor de Christian Gálvez

La referencia a los cuestionamientos públicos sobre la expresividad de su relación salió a relucir durante la intervención de la periodista Patricia Pardo en el programa ‘Vamos a ver’. En ese escenario televisivo, Pardo enfrentó las críticas sobre la forma en que tanto ella como su esposo, Christian Gálvez, manifiestan su afecto, explicando que muchas parejas atraviesan rupturas por no recalcar la importancia del cariño en la vida cotidiana. La presentadora defendió su postura con respecto a la expresión de sus sentimientos y señaló que para ambos es natural y necesario demostrar el amor mutuo de manera pública y sincera.

Según publicó el medio que cubrió la transmisión, Patricia Pardo subrayó la relevancia de externar el afecto y transmitió que su experiencia personal le enseñó que el día a día compartido gana en valor cuando se destaca lo que sienten. La periodista explicó que su modo de ser no responde a ningún deseo de provocación o espectacularidad, sino a una forma auténtica de vivir y sentir la relación junto a su pareja, pese a las opiniones encontradas entre quienes los siguen en redes sociales o los observan en pantalla.

El regreso de Christian Gálvez a Mediaset, detalló el medio citado, ocurrió un año después de su salida de la cadena, en el contexto de la presentación de su última novela ‘He vencido al mundo’ en el programa ‘Fiesta’. Durante la entrevista, la conversación tomó un rumbo inesperado cuando Gálvez dedicó unas palabras de profundo reconocimiento a Patricia Pardo. El presentador afirmó que la periodista llegó a su vida en un periodo de duda e incertidumbre, describiéndola como el “ángel que Dios me mandó” después de sentir que había perdido la fe. Gálvez expresó: “Patricia es la mujer de mi vida. Mi suegra me enseñó que el amor y la fe no se esconden, y yo no pienso esconderlo”.

A lo largo del diálogo, Gálvez profundizó en su proceso personal y mencionó que había atravesado una etapa de baja autoestima e indecisión sobre su futuro. Señaló que la aparición de Patricia Pardo supuso un cambio relevante para él, ya que pudo recuperar la confianza en sí mismo antes incluso de restablecer su creencia en el amor y la amistad. El periodista destacó que, además de la relación de pareja, el nacimiento de su bebé Lucas marcó un punto de inflexión positivo en su vida familiar.

Durante la conversación televisiva, Gálvez sostuvo que tanto él como Pardo han enfrentado contratiempos y rumores a lo largo de su historia, pero decidieron seguir adelante pese a las adversidades. “Creo que Pati y yo hemos vencido al mundo… a pesar de las mentiras, dudas… de un montón de cosas que tuvimos que sufrir y hemos demostrado que el amor vence cualquier cosa. Chris no ha dejado de ser Chris, y junto a Pati somos más fuertes y más felices”, puntualizó, según consignó el medio citado.

Después de recibir estas palabras en directo, Patricia Pardo se acercó emocionada al plató donde se desarrollaba la entrevista. La periodista compartió ante las cámaras el impacto que tuvo para ella la declaración de su esposo y respondió con reciprocidad. En sus propias palabras: “Hemos tenido la suerte de que Dios, la vida, el destino... hizo que nos conociéramos aquí. Nos hemos convertido en luz el uno para el otro y Luca es la manifestación de esa luz”, rememoró el momento el medio que transmitió el encuentro.

El testimonio de Pardo no solo recogió el agradecimiento hacia Gálvez, sino que puso énfasis en cómo ambos lograron superar momentos personales complejos al encontrarse en un periodo crítico de sus vidas. La comunicadora señaló que considera un “tesoro” tener a una persona a su lado que la haga sentirse valorada y segura. En su relato, compartió que tanto ella como su esposo llegaron a conocerse cuando ambos enfrentaban situaciones difíciles y que, desde entonces, el apoyo mutuo se consolidó con la llegada de su hijo.

Durante el programa, Pardo limpió sus lágrimas al recordar los primeros pasos de la relación y el significado actual de su familia. Reiteró la importancia de expresar sentimientos y defendió la forma pública en la que llevan su convivencia, destacando que el cariño y la franqueza son pilares en su historia en común. Al abordar las críticas sobre su expresividad, concluyó: “No lo hacemos por herir a nadie, pero nos amamos profundamente y es nuestra manera de vivir y sentir”, tal como recogió el medio digital encargado de la cobertura.

A lo largo de las intervenciones públicas de ambos, la pareja ha sostenido que el apoyo y la complicidad han sido fundamentales para atravesar las dificultades externas e internas, asegurando que su experiencia representa para ellos una reafirmación del valor de la comunicación y la honestidad en la vida diaria, según detalló el medio citado.