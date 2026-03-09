OPPO confirma que el Find N6 llegará el 17 de marzo con pantalla de pliegue imperceptible y diseño naranja y titanio

La empresa ha apostado por la incorporación de un lápiz óptico con inteligencia artificial, el OPPO AI Pen, en su próximo dispositivo plegable, una novedad dirigida al ámbito de la productividad móvil. Este elemento, según indicó la compañía, ha sido específicamente diseñado para dispositivos plegables, posicionándolo como el primer lápiz con estas características basadas en IA en este segmento. La noticia principal gira en torno a la llegada del OPPO Find N6, un teléfono inteligente plegable que será presentado el martes 17 de marzo en un evento global que tendrá lugar en China, con transmisión en directo por los canales oficiales de la empresa, según publicó OPPO.

De acuerdo con OPPO, el Find N6 introduce una pantalla interior plegable que elimina la habitual marca o arruga en mitad del panel, situación frecuente en este tipo de dispositivos a raíz de la bisagra que permite el cierre tipo libro. El fabricante describió el panel del nuevo móvil como de “pliegue imperceptible”, expresión utilizada para destacar que la superficie se mantiene completamente lisa tras ser desplegada, abordando de esta manera una de las preocupaciones claves de los usuarios de teléfonos plegables: la visibilidad del pliegue.

El evento de presentación está previsto para el 17 de marzo a las 19:00 horas en China, coincidiendo con el mediodía (12:00 horas) en España peninsular. Tal como detalló el medio oficial de la compañía, la transmisión estará disponible a través de sus canales principales para permitir que usuarios de diferentes regiones puedan seguir en directo las novedades del lanzamiento.

OPPO también reveló detalles sobre las opciones de diseño, confirmando dos versiones de su próximo plegable: una en tono naranja con bordes dorados y otra en acabado plateado titanio. Este enfoque en el diseño continúa la tendencia de la compañía por ofrecer dispositivos de características ultrafinas, delgadas y ligeras, procurando optimizar tanto la estética como el manejo del móvil.

El apartado fotográfico del OPPO Find N6 destaca por la colaboración mantenida con la firma Hasselblad. Según reportó OPPO, el nuevo modelo incorporará una cámara de 200 megapíxeles, prometiendo una calidad de captura ultra definida y manteniendo la estrategia de potenciar la experiencia fotográfica en dispositivos móviles de gama alta.

Entre las funcionalidades adicionales, la empresa subrayó la compatibilidad de este modelo con el nuevo OPPO AI Pen. Esta herramienta busca mejorar las posibilidades de interacción y productividad en el teléfono plegable, destacándose por ser la primera de su tipo en incluir inteligencia artificial diseñada específicamente para este segmento de dispositivos, según indicó la tecnológica.

Todos estos detalles serán explicados a fondo durante el evento de lanzamiento, en el que se espera que la compañía brinde información extendida sobre las capacidades, características técnicas y disponibilidad global del OPPO Find N6. De acuerdo con el comunicado de OPPO, las personas interesadas en conocer a fondo el nuevo teléfono podrán acceder a la transmisión en directo programada para el 17 de marzo.

El desarrollo del OPPO Find N6 y el anuncio de su evento mundial representan parte de la estrategia de la empresa para posicionarse en la competencia del sector de teléfonos plegables, haciendo énfasis en la innovación de pantallas, tecnología de cámaras avanzadas y la incorporación de inteligencia artificial al servicio de funciones productivas. Según reiteró OPPO en sus canales y en la información recogida por sus comunicados oficiales, el móvil forma parte de una línea dirigida a responder a las demandas de usuarios que buscan un equilibrio entre diseño, tecnología de vanguardia y herramientas orientadas a la productividad.