Localizan en buen estado a una octogenaria desaparecida en Lalín (Pontevedra)

Una octogenaria que faltaba de su domicilio desde unas horas atrás en Lalín (Pontevedra) fue localizada sobre las 21,30 de la pasada noche en una vivienda próxima a la suya y en buen estado de salud.

Así lo ha indicado el 112 que, previamente, había informado de que la unidad de drones de la Axencia Galega de Emerxencias (Axega) se había sumado al operativo de búsqueda de la anciana.

El operativo, coordinado por la Guardia Civil, trabajó en la zona del lugar de Ludeiro, en la parroquia de Soutolongo.

Un particular alertó poco antes de las 16,00 horas de que la mujer faltaba de su domicilio desde aproximadamente las 13,00 horas, momento en el que salió de la vivienda.

En la búsqueda participaron, además de la Guardia Civil, efectivos del GES de Lalín, miembros de Protección Civil de la localidad y agentes de la Policía Local.

Asimismo, se incorporaron al dispositivo el Grupo Especial de Localización y Rescate, con perros especializados, y la Unidad Operativa de Drones del Grupo de Apoyo Logístico (GALI) de la Axega.