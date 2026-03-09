Llega a España un nuevo avión militar con 251 evacuados de Oriente Medio

Madrid, 9 mar (EFE).- Un nuevo avión del Ejército del Aire de España aterrizó este lunes por la noche en el aeropuerto de Torrejón de Ardoz (Madrid) con otros 251 españoles evacuados desde Oriente Medio, según comprobó EFE en el portal FlightRadar, que registra los vuelos en todo el mundo.

La aeronave aterrizó en el aeródromo militar a las 23:50 hora local (22:50 GMT), tras salir ocho horas antes del aeropuerto de Mascata, en Omán, según la web de rastreo de aviones.

Se trata de la tercera evacuación de españoles desde Oriente Medio realizadas por las Fueras Armadas de España, según el Ministerio de Defensa.

Entre los españoles repatriados por el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán y las represalias iraníes viaja un grupo de 30 turistas de Córdoba, Málaga y Sevilla que permanecía desde el pasado 1 de marzo atrapado en un hotel del centro de Dubai (Emiratos Árabes Unidos), al cerrarse el espacio aéreo.

Este grupo demandó hace ya varios días la posibilidad de volver en un vuelo de repatriación organizado por el Gobierno, dada las dificultades para hacerlo en un vuelo comercial.

En el viaje, que arrancó el 22 de febrero en Málaga y finalizaba el 1 marzo tras dos primeras noches en Abu Dabi y cinco en Dubai; hay 21 personas de Montilla (Córdoba), seis de la capital cordobesa, dos de Málaga y una de Sevilla.

Unos 3.000 españoles han sido ya repatriados desde Oriente Medio, en vuelos tanto militares como comerciales, según informó la semana pasada el Ministerio de Asuntos Exteriores de España, que garantizó que "el objetivo es repatriar hasta el último español que así lo desee" ante el conflicto abierto en ese área.

El número de españoles en la zona asciende a más de 30.000 entre residentes, turistas y los que se habían desplazado por motivos laborales, según cálculos oficiales. EFE