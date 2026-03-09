Agencias

La rentabilidad de los garajes en España cae casi tres puntos en cinco años, hasta el 6,4%, según Fotocasa

Según un análisis de Fotocasa, la inversión en parkings continúa siendo una alternativa destacada para pequeños ahorradores por su bajo riesgo, a pesar del descenso respecto a 2020, superando ampliamente a productos financieros tradicionales y posicionándose como refugio ante la incertidumbre económica

Asturias experimentó un incremento notable en la rentabilidad de los garajes entre 2024 y 2025, al pasar del 5,4 % al 6,1 %, de acuerdo con el análisis difundido por Fotocasa. A pesar de esta subida en regiones puntuales, el informe destaca que la rentabilidad media de los garajes a nivel nacional se ubicó al cierre de 2025 en el 6,4 %, una décima por debajo del valor registrado en 2024 y casi tres puntos menos en comparación con 2020, cuando alcanzaba el 9,3 %. El medio Fotocasa consignó que, a pesar de esta caída, invertir en parkings continúa situándose como una de las propuestas más atractivas para los pequeños ahorradores, dadas sus características de bajo mantenimiento y escaso riesgo.

Según detalló Fotocasa, este tipo de activo mantiene ventajas frente a otros productos financieros tradicionales, identificándose como una opción de refugio en escenarios económicos marcados por la incertidumbre: “Aunque estamos lejos del 9,3 % de hace cinco años, este activo sigue siendo una de las opciones más atractivas para el pequeño inversor debido a su bajo coste de mantenimiento y un riesgo muy reducido. Es un producto que ofrece una rentabilidad muy superior a otros productos financieros tradicionales, funcionando como un valor refugio excelente en el actual contexto económico”, explicó María Matos, directora de Estudios y portavoz del portal.

La radiografía regional ofrecida por Fotocasa permite observar diferencias significativas en cuanto a la rentabilidad de los garajes. Murcia se posicionó al frente con un 7,9 %, acompañada en la parte alta del ranking por Castilla-La Mancha (7,2 %), Madrid (7,1 %), Cataluña (7 %), la Comunidad Valenciana (6,9 %), Aragón (6,5 %), Cantabria (6,3 %), Baleares (6,2 %) y Asturias (6,1 %). Otras comunidades presentaron porcentajes ligeramente inferiores, como La Rioja (6 %), Canarias (5,9 %), Andalucía (5,6 %), Navarra (5,2 %), País Vasco (5,1 %), Extremadura (4,8 %), Castilla y León (4,7 %) y Galicia (4,5 %).

En el análisis provincial, las diferencias resultan aún más acusadas. Toledo encabezó la lista como la provincia más rentable con 11,8 %. Le siguieron Castellón (9,3 %), Guadalajara (9,1 %), Ávila (8,1 %), Almería (8 %), Murcia (7,9 %), Tarragona (7,8 %), Sevilla (7,6 %), Lleida (7,4 %) y Madrid (7,1 %). Por el contrario, Ourense (3,7 %) se ubicó en el nivel más bajo, junto con Álava (3,8 %), Palencia (3,8 %), Jaén (3,9 %), Salamanca (4 %), Granada (4,2 %), Valladolid (4,3 %), Burgos (4,6 %), Pontevedra (4,6 %), Badajoz (4,7 %), Córdoba (4,7 %) y Lugo (4,9 %).

El medio Fotocasa también desglosó datos específicos sobre las principales ciudades españolas. En Madrid capital, se identificaron distritos con rentabilidades por encima del promedio nacional: Villa de Vallecas (6,9 %), Latina (6,6 %), Carabanchel (6,2 %), San Blas (6,1 %), Villaverde (6 %), Retiro (5,9 %), Barrio de Salamanca (5,8 %), Moncloa-Aravaca (5,7 %), Fuencarral-El Pardo (5,5 %), Vicálvaro (5,4 %), Tetuán (5,4 %) y Chamberí (5,3 %).

En el caso de Barcelona, Gràcia alcanzó el mayor nivel de rentabilidad en parkings con un 6,6 %, seguido por Les Corts (6,5 %), Ciutat Vella (6,3 %), Eixample (6,2 %), Sarrià-Sant Gervasi (6,2 %), Sant Andreu (6,2 %), Sants-Montjuïc (5,9 %), Sant Martí (5,7 %), Horta-Guinardó (5,7 %) y Nou Barris (4,6 %).

El informe difundido por Fotocasa subraya que, a pesar de la tendencia a la baja en los últimos cinco años, los garajes conservan una rentabilidad que supera ampliamente a otros activos financieros clásicos. Esta circunstancia los convierte en una opción destacada, sobre todo para quien busca alternativas con menor exposición al riesgo y gastos de conservación reducidos, según publicó la plataforma. Además, el estudio advierte sobre la disparidad territorial, con diferencias notables no solo entre comunidades autónomas, sino también entre provincias y dentro de las grandes capitales, observándose mayor rentabilidad en ciertos barrios y distritos periféricos respecto al centro urbano.

Fotocasa matizó además que la evolución a la baja desde 2020 está relacionada con los cambios en el entorno económico general, así como con la saturación en zonas muy demandadas y el alza en los precios de compra de las plazas, lo que repercutió en el cálculo del retorno de la inversión. A pesar de ello, la plataforma insistió en que la ausencia de altos costes de mantenimiento y la menor exposición a la volatilidad otorgan a este tipo de inversión un atractivo perdurable en el actual escenario económico, de acuerdo con su análisis.

