La FICR, horrorizada ante la muerte de una voluntaria de 24 años en un ataque en Sudán

Ginebra, 9 mar (EFE).- La Federación Internacional de la Cruz Roja (FICR) se mostró horrorizada este lunes por la muerte de una voluntaria de la Media Luna Roja en un ataque contra un hospital el pasado 5 de marzo en Sudán.

La voluntaria Um Salama Mohammed Abdullah, de tan solo 24 años, trabajaba en la maternidad del hospital de Al-Dilling, en Kordofán del Sur, cuando un ataque alcanzó el centro, explicó la FICR en un comunicado.

"La perdida de Um Salama Mohammed Abdullah es un trágico recordatorio de los peligros que enfrentan quienes dedican sus vidas a ayudar a otros", lamentó la Federación.

La FICR llamó a la protección de los civiles, de los trabajadores humanitarios y del personal médico porque "es una obligación legal y moral".

"Nuestra red está de luto, pero eso no es suficiente. Los asesinatos deben parar ahora. Los trabajadores humanitarios deben ser protegidos", subrayó.

Desde el comienzo de la guerra civil Sudán, en abril de 2023, veintidós miembros de la Media Luna Roja sudanesa han perdido la vida estando de servicio.

Además, desde el inicio de 2026, cinco miembros de la red global de FICR han fallecido mientras prestaban su ayuda. EFE

