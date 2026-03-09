La Academia de Cine reitera que los influencers acuden a la gala de los Goya asociados a patrocinadores

Durante la reciente edición del Festival de Málaga, la controversia sobre la participación de influencers en la gala de los Premios Goya adquirió especial notoriedad después de que varias actrices manifestaran su desacuerdo con la presencia de estas figuras ajenas al sector cinematográfico. Las declaraciones giraron en torno a la percepción de que los invitados debieran centrarse en los profesionales del cine, reavivando el debate sobre quién ocupa espacio en eventos emblemáticos de la industria. Según reportó Europa Press, la Academia de Cine Española reafirmó que los influencers asistieron a la ceremonia vinculados a empresas colaboradoras y patrocinadores de la cita.

La 40 edición de los Premios Goya se celebró el 28 de febrero en Barcelona, en una noche en la que las películas 'Sirat' y 'Los Domingos' se destacaron como las grandes ganadoras, acumulando seis y cinco estatuillas respectivamente. Sin embargo, la atención mediática también se concentró en la alfombra roja, que contó con la concurrencia de reconocidos creadores de contenido digital como Laura Escanes, Dulceida y Marina Rivers. De acuerdo con Europa Press, la presencia de estas personalidades, que desfilaron y atendieron a los medios, suscitó cuestionamientos entre varios integrantes del mundo del cine.

Actrices como Carmen Maura, Yolanda Ramos y Norma Ruiz expresaron públicamente su escepticismo hacia la invitación de figuras populares de internet. Yolanda Ramos, por ejemplo, respondió en tono irónico en redes sociales a un video que criticaba la situación, al asegurar: “Nada en contra de las influencers, pero yo estaba en pijama en mi casa. Excepto cuando fui nominada y al año siguiente, ni antes ni después me han invitado nunca”, citó Europa Press. Ramos fue la primera en expresar su desconcierto ante la inclusión de presencias ajenas a la tradicional industria cinematográfica.

En contraste, algunas figuras del entorno digital defendieron su participación en este tipo de eventos. Lola Lolita, influencer que acudió a los Goya en Granada en 2025, señaló durante la ceremonia de apertura del Festival de Málaga la relevancia de su presencia: “Yo creo que a día de hoy la presencia de todos esos elementos son importantes, sobre todo para dar visibilidad al cine español, que tengan presencia en redes y que gente que tiene mucha exposición y mucha visibilidad sobre esto se limite, me parece algo esencial”, según consignó Europa Press. Con estas palabras, la creadora de contenido enfatizó la función que desempeñan las redes sociales en la difusión y promoción del cine nacional.

En el contexto del debate, otras artistas como Andrea Duro reconocieron que la atención dirigida hacia influencers pudo haber afectado la exposición de los actores, según recogió Europa Press. “Deberíamos estar más presentes”, afirmó Duro, compartiendo la inquietud expresada por una parte del colectivo actoral respecto a la priorización de aquellos que desarrollan su carrera en el cine. Norma Ruiz también mantuvo esta postura y destacó su propio trabajo con participación en cuatro películas sólo durante el último año. “Es la fiesta del cine español. La Academia o el que se encargue de las invitaciones debe primar a los actores. He echado mucho en falta a los profesionales. No estaban”, puntualizó Ruiz durante su paso por Málaga.

Por su parte, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, manifestó su visión durante el festival, al remarcar que “todo el mundo tiene su lugar” en este tipo de celebraciones y esclarecer que la distribución de invitaciones corresponde a la Academia de Cine, de acuerdo con Europa Press. Así, el funcionario sostuvo que la decisión sobre el acceso recae en la institución organizadora, reconociendo la diversidad de invitados en la gala.

La Academia de Cine, según información de Europa Press, insistió en que aquellos influencers que asistieron a la edición de este año lo hicieron en calidad de colaboradores de patrocinadores, reafirmando su política habitual en cuanto a la asignación de invitaciones vinculadas a empresas asociadas al evento. Esta aclaración buscó responder a las críticas y explicar el procedimiento por el que sectores ajenos al cine nacional toman parte en actos como los Goya, evento que engloba tanto a la esfera artística como a los actores económicos y mediáticos relacionados con la ceremonia.

La celebración, que reunió tanto a profesionales de la industria cinematográfica como a creadores de contenido digital, expuso un debate abierto acerca de los criterios para la selección de invitados a galas de esta magnitud. La voz de los actores ha enfatizado la importancia de preservar el carácter marcadamente profesional del evento, mientras que desde el entorno digital se argumenta la relevancia de la visibilidad que proporcionan las redes sociales al sector audiovisual español. Según lo reportado por Europa Press, la controversia generó posturas encontradas cuya resolución depende de las futuras políticas de invitación y del papel de la audiencia digital en las ceremonias del cine nacional.