José María Almoguera responde a si es fácil convivir con Paola Olmedo: "No, conmigo no"

Al referirse a la convivencia en el programa, José María Almoguera afirmó que no resulta sencillo compartir espacio con Paola Olmedo, su exmujer. Durante una conversación recogida por Europa Press, el nieto de María Teresa Campos se mostró cauto sobre el futuro de Olmedo en el reality 'Supervivientes', enfatizando las dificultades emocionales que implica participar en un formato televisivo de este tipo.

De acuerdo con la información publicada por Europa Press, José María Almoguera, al igual que su madre Carmen Borrego, expresó su respaldo a Paola Olmedo en su paso por el concurso, deseándole éxito durante su estancia en el programa. Almoguera comentó: “De momento bien, en cuanto a las pruebas muy bien y de momento en convivencia pues tampoco se pone fácil”, al ser consultado por su percepción sobre los primeros días de su exesposa en la isla.

El hijo de Carmen Borrego declaró que seguirá el programa como espectador, manteniendo el interés semanal por la participación de la madre de su hijo. Sin embargo, evitó manifestar expectativas claras sobre las posibilidades de Olmedo como finalista del concurso. "No lo sé todavía. Esto acaba de empezar. Hay que ver cuando el hambre apriete, las inclemencias se pongan complicadas", señaló Almoguera a Europa Press, posicionándose en una postura prudente respecto al desenlace de la competencia.

La experiencia previa de Almoguera en realities como 'Gran Hermano' le permite identificar uno de los mayores retos a los que se enfrentan los concursantes: la distancia de sus familiares y seres queridos y el aislamiento prolongado propio del formato. Según recogen las declaraciones publicadas por Europa Press, Almoguera subrayó que este aspecto puede convertirse en un obstáculo psicológico notable, ya que la separación del entorno cercano durante tanto tiempo puede volverse muy difícil de sobrellevar emocionalmente.

Almoguera también aportó detalles sobre su relación personal con Olmedo, matizando una cuestión que podría influir en la adaptación de ella al entorno de la isla. Consultado sobre si convivir con Olmedo es fácil, respondió: "No, conmigo no por lo menos. No lo sé", delimitando así su propia experiencia y evitando generalizaciones sobre el carácter de la concursante.

En cuanto a su pronóstico sobre los participantes, Almoguera señaló a su favorito de esta edición del reality, mencionando a Toni como el concursante con mayor fortaleza mental. Según Europa Press, manifestó: "Toni, de momento Toni. Tiene que ir muy fuerte y a ver qué tal lo hace. Mentalmente es el más fuerte de todos. De momento está un poco desubicado, pero poco a poco irá entrando al juego, está muy observador, le veo muy callado, es un tío de puta madre y lo hará genial". Almoguera justificó su elección dando argumentos sobre la observación y el carácter reservado de Toni, atribuyéndole cualidades que, a su juicio, le otorgan una ventaja competitiva en el formato.

A lo largo de sus intervenciones ante los medios, Almoguera optó por mantener un tono de apoyo institucional a Olmedo, aunque sin entrar en valoraciones personales profundas sobre sus posibilidades de triunfo, remitiendo la incógnita a la evolución de las condiciones físicas, emocionales y sociales que impone el programa conforme avance la competencia. Europa Press recogió estas declaraciones y también reflejó la actitud reflexiva y reservada que ha adoptado Almoguera frente a la evolución del reality y al desempeño de los concursantes.

Europa Press destacó que José María Almoguera prefirió situarse en la figura de espectador para esta temporada, mostrando interés tanto por el desarrollo de las pruebas como por la dinámica de convivencia, señalando los desafíos constantes a los que se enfrentan los participantes en espacios de aislamiento y exposición mediática tan prolongada.