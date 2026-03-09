Irene Rosales, esquiva y a la huida tras sincerarse sobre el fin de su matrimonio con Kiko Rivera

Siete meses después de su separación de Kiko Rivera, y coincidiendo con las informaciones que apuntan a que su relación habría llegado a un punto de no retorno después de que el dj haya solicitado la custodia compartida de las dos hijas que tienen en común -por lo que su divorcio se complicaría y podría acabar en los juzgados-, Irene Rosales se ha sincerado como nunca sobre su ruptura en '¡De Viernes!'.

Reconociendo que las numerosas infidelidades del hijo de Isabel Pantoja le pasaron factura y provocaron un desgaste que hizo que se convirtiesen más en compañeros de piso que en pareja, la influencer ha desvelado que aunque fue ella quién se dio cuenta de que lo suyo no iba a ningún lado, fue Kiko el que sacó el tema de la separación. "Esa relación llevaba muerta mucho tiempo, teníamos un conceto de matrimonio muy equivocado. Cogí más el papel de madre que el de mujer y eso destruye el matrimonio" ha admitido.

Sin embargo, y aunque sí ha confesado que le ha dolido mucho que para "ensalzar" a su actual pareja, Lola García, su exmarido las comparase con un Twingo y un Ferrari, Irene no ha confirmado si es cierto que su relación atraviesa por su peor momento tras la llegada de la bailarina a la vida de Kiko, y no ha aclarado qué hay de cierto en que podrían comenzar una batalla legal por la custodia de sus pequeñas. Temas que se supone que tratará en su entrevista en el plató del programa de Mediaset el próximo viernes.

De ahí su reaparición esquiva y huidiza ante las cámaras tras abrir su corazón sobre su separación. Muy seria, y caminando a gran velocidad, la sevillana ha hecho oídos sordos a las preguntas sobre su 'guerra' con el dj y el papel que Lola habría jugado en su distanciamiento. "No puedo hablar, perdonadme" se ha limitado a afirmar muy seria.

Tampoco ha querido decir nada sobre la posible reconciliación entre Kiko y su madre, Isabel Pantoja, dejando en el aire si le parece casualidad que su acercamiento se haya producido después de su ruptura. "Está todo bien gracias" ha zanjado contundente, sin negar si finalmente irán a juicio por la custodia de sus pequeñas.