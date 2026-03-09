Gas natural sube un 15,5 % y acumula un alza del 92 % desde estallido de conflicto en Irán

Madrid, 9 mar (EFE).- El precio del gas natural se dispara un 15,5 % a media sesión de este lunes, por encima de los 61 euros por megavatio hora (MWh), y acumula una revalorización de más del 92 % desde que el pasado 28 de febrero Estados Unidos e Israel lanzaran un ataque conjunto contra Irán.

Según datos de Bloomberg recogidos por EFE, a las 13.00 hora española (12.000 GMT) de este lunes, el precio del gas natural para entrega a un mes en el mercado TTF de Países Bajos, de referencia en Europa, sube el 15,5 %, hasta los 61,05 euros por megavatio hora (MWh), después de que en la apertura llegara a subir un 30 %, hasta los 69 euros.

El gas natural se revaloriza con fuerza desde que el pasado sábado se iniciara el conflicto bélico en Oriente Medio, y ante el miedo a corte de suministro energético.

La ofensiva ha despertado el miedo a un bloqueo en el estrecho de Ormuz, un punto clave del tráfico petrolero y del gas. EFE