Agencias

Gas natural sube un 15,5 % y acumula un alza del 92 % desde estallido de conflicto en Irán

Guardar

Madrid, 9 mar (EFE).- El precio del gas natural se dispara un 15,5 % a media sesión de este lunes, por encima de los 61 euros por megavatio hora (MWh), y acumula una revalorización de más del 92 % desde que el pasado 28 de febrero Estados Unidos e Israel lanzaran un ataque conjunto contra Irán.

Según datos de Bloomberg recogidos por EFE, a las 13.00 hora española (12.000 GMT) de este lunes, el precio del gas natural para entrega a un mes en el mercado TTF de Países Bajos, de referencia en Europa, sube el 15,5 %, hasta los 61,05 euros por megavatio hora (MWh), después de que en la apertura llegara a subir un 30 %, hasta los 69 euros.

El gas natural se revaloriza con fuerza desde que el pasado sábado se iniciara el conflicto bélico en Oriente Medio, y ante el miedo a corte de suministro energético.

La ofensiva ha despertado el miedo a un bloqueo en el estrecho de Ormuz, un punto clave del tráfico petrolero y del gas. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Impactan en Turquía restos de otro misil iraní interceptado por defensas de la OTAN

El Ministerio de Defensa turco informó que fragmentos de un proyectil lanzado desde Irán fueron neutralizados por sistemas aliados y cayeron en Gaziantep, una zona fronteriza, sin que se registraran daños personales ni heridos

Infobae

Trump "no descarta" un despliegue de tropas estadounidenses en Irán

Infobae

Europa incrementó un 210% la importación de armas y es la región del mundo que mas se rearma en la última década

El análisis del SIPRI advierte que los envíos de armamento a Ucrania, sumados a la modernización militar europea, han impulsado transformaciones profundas en la industria global de defensa, reconfigurando flujos comerciales y estrategias internacionales impulsadas por el conflicto ruso-ucraniano

Europa incrementó un 210% la

Los Reyes lamentan el fallecimiento del escritor peruano Bryce Echenique, "maestro y relator de experiencias humanas"

Infobae

España y Costa Rica protegen la tortuga marina con tecnología de The NeverRest Project

Infobae