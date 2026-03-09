Europa incrementó un 210% la importación de armas y es la región del mundo que mas se rearma en la última década

El flujo de exportaciones de armamento desde Estados Unidos a Europa superó al destinado a Oriente Medio durante el último lustro, alcanzando un 38% del total frente al 33% dirigido a la región de Medio Oriente. Según informó el Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), este cambio en los destinos principales refleja una reorientación en la estrategia exportadora estadounidense y consolida la dependencia tecnológica y logística del continente europeo respecto de su socio transatlántico. A la vez, la región europea experimentó un incremento del 210% en sus importaciones de armas, situándose como el mayor foco mundial de rearme en la última década.

Tal como publicó el SIPRI y citó el medio, entre los años 2021 y 2025 Ucrania absorbió el 9,7% del comercio global de armas, un porcentaje que el informe califica como una concentración sin precedentes y que subraya el impacto de la invasión rusa. El documento destaca que, aunque el envío de armamento a Ucrania ha sido determinante para reordenar el mercado, la carrera armamentística abarca a múltiples países europeos, respondiendo a una percepción incrementada de amenazas y a una transformación profunda del entorno geopolítico regional.

El estudio del SIPRI recoge cifras que sitúan a Europa como responsable del 33% de las compras globales de armamento durante los periodos 2016-2020 y 2021-2025, lo que representa un triple aumento, incidiendo de forma significativa en el crecimiento del mercado internacional de defensa. Durante la última década, la expansión de este sector se estima en un 9,2%. Este dinamismo no solo elevó la demanda de material militar estadounidense, sino que también favoreció la relevancia de Francia, Alemania, Italia y Reino Unido como proveedores hacia otros continentes.

El informe detalla que el proceso de rearme en Europa no se explica únicamente por el conflicto en Ucrania. Estados como Polonia, Alemania o Finlandia emprendieron programas de modernización y diversificación de sus sistemas defensivos, priorizando la adquisición de tecnología avanzada y la sustitución de arsenales. El SIPRI resalta que este fenómeno no se limita a países fronterizos con Rusia, evidenciando una tendencia extendida a fortalecer capacidades militares en toda la región.

Mathew George, encargado del Programa de Transferencias de Armas del SIPRI, remarcó que “aunque el flujo de armamento a Ucrania es el fenómeno más visible y representa un salto destacado en la dinámica del sector, la mayoría de los estados europeos también han incrementado sus adquisiciones con el objetivo de mejorar sus capacidades militares”. El informe precisa que la actualización, diversificación y renovación de equipos defensivos se volvió habitual dentro de la política de defensa europea, en consonancia con la percepción de riesgos múltiples y nuevas amenazas.

Según consignó el SIPRI, el peso merecido de Estados Unidos en el abastecimiento de Europa se evidenció en que el 48% de las importaciones de armas europeas procedieron de la industria armamentística estadounidense en el intervalo analizado. A la vez, los fabricantes europeos expandieron su oferta destinada a mercados más allá de su propio continente, marcando un fortalecimiento del sector y alterando los flujos tradicionales de comercio internacional de armas.

El informe también examinó la situación en otras regiones. En Medio Oriente, las importaciones militares disminuyeron un 13%, aunque Arabia Saudí, Qatar y Kuwait conservaron posiciones destacadas entre los principales importadores de la zona. Zain Hussain, investigador del SIPRI citado en el documento, afirmó que “el abastecimiento de estos países depende en gran medida de suministros estadounidenses y franceses”, aunque identificó signos de diversificación en los proveedores. Israel se mantuvo como el séptimo mayor exportador mundial, incrementando sus ventas al exterior y su adquisición de tecnología defensiva, focalizándose especialmente en sistemas antiaéreos. El SIPRI señala que la demanda exterior de equipamiento israelí, sobre todo en defensa aérea, refleja a su vez el desarrollo tecnológico alcanzado por la industria local.

En el análisis dedicado a Asia y Oceanía, el SIPRI reportó una bajada en las importaciones regionales, diferenciando el caso de la India como uno de los mayores compradores globales, al tiempo que destacó el repliegue chino hacia la autosuficiencia: China salió de la lista de los diez mayores importadores, priorizando la producción nacional de armamento y reduciendo la dependencia de proveedores foráneos.

África manifestó una caída pronunciada en la adquisición de armas, con un descenso del 41% en la década considerada. Según los registros del SIPRI, Marruecos se consolidó como el principal importador del continente en este periodo. El informe describe que, pese a esta contracción, algunos países del norte de África han mantenido inversiones relevantes en reequipamiento.

En el continente americano, las importaciones de armas experimentaron un crecimiento del 12% al comparar los periodos 2016-2020 y 2021-2025, aunque la investigación aclara que la intensidad y el volumen de esta dinámica resultan mucho menores frente al auge de Europa. El SIPRI detalla que las transferencias hacia América se han concentrado principalmente en un grupo reducido de estados con políticas de rearme o modernización interna.

El análisis del SIPRI interpreta el ascenso y descenso de flujos armamentísticos a través de transformaciones estructurales vinculadas a conflictos activos, preocupaciones de seguridad y volatilidad geopolítica. El informe sostiene que la reconfiguración de relaciones entre exportadores e importadores modifica la industria mundial de defensa y posiciona a Estados Unidos y Europa en el centro del sector, mientras otros actores buscan fortalecer sus estrategias industriales y tecnológicas en función de sus necesidades y condiciones regionales detectadas.