España condena los "inaceptables ataques" contra países del Golfo y da su pésame a las familias de las víctimas

El Gobierno ha reiterado este lunes "su rotunda y firme condena" a los "ataques injustificados e indiscriminados" contra los países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), especialmente aquellos dirigidos contra infraestructuras civiles.

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha mostrado su rechazo a los "inaceptables ataques iraníes" contra los países del Golfo, además de Turquía, ya que constituyen "graves violaciones del Derecho Internacional y la Carta de las Naciones Unidas".

Además, ha trasladado su solidaridad con las víctimas, a cuyas familias ha enviado "su más sentido pésame". "En particular hoy que lamentamos el fallecimiento de dos víctimas en Arabia Saudí, además de los fallecidos en otros países del CCG en días precedentes. Asimismo, se traslada el deseo de una rápida recuperación a los heridos", ha manifestado el Ministerio que dirige José Manuel Albares.

El Gobierno también ha vuelto a pedir la desescalada y retomar el diálogo y las negociaciones para "resolver las controversias pendientes". "La violencia y la solución militar únicamente generarán una mayor inestabilidad en detrimento de la paz, seguridad y prosperidad de todos", ha concluido.

Dos personas han muerto y doce más han resultado heridas este domingo tras el impacto de un proyectil militar en una zona residencial de la provincia de Al Jarj, al sureste de Riad.

En los últimos días, Irán ha atacado diversos objetivos en suelo saudí. El pasado martes lanzó drones contra la Embajada de EEUU en la capital saudí y contra el Consulado estadounidense en Emiratos Árabes Unidos en represalia por la campaña de bombardeos iniciada por EEUU e Israel el pasado 28 de febrero.

Por su parte, el Ministerio de Defensa de Turquía ha anunciado este lunes que baterías antiaéreas de la OTAN han neutralizado otro misil lanzado desde Irán que atravesaba el espacio aéreo turco, el segundo incidente de este tipo en menos de una semana.