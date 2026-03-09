Agencias

El G7 dispuesto incluso a recurrir a las reservas estratégicas para estabilizar el mercado

Guardar

París/Bruselas, 9 mar (EFE).- Los países del G7 mostraron este lunes su disposición a adoptar "todas las medidas necesarias" para estabilizar los mercados de hidrocarburos, cuyo precio se ha disparado por la guerra en Oriente Medio, y eso incluye la posibilidad de recurrir a las reservas estratégicas.

Este es el principal mensaje al término de la reunión que mantuvieron por vídeoconferencia los ministros de Finanzas de los siete países más ricos del mundo, en la que según el titular francés, Roland Lescure, cuyo país ejerce la presidencia rotatoria, se insistió en que se va a examinar "de cerca cómo podemos estabilizar el conjunto de los flujos, el conjunto del mercado".

Eso podría llevar a "la liberación de las reservas estratégicas", repitió Lescure en declaraciones a la prensa desde Bruselas, después de haber subrayado que por ahora no hay problemas de aprovisionamiento ni de gas ni de petróleo en Europa o en Estados Unidos. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Elecciones colombianas dejan cientos de candidatos "quemados", incluido Álvaro Uribe

Infobae

Opositor venezolano Guanipa anuncia que Tribunal cierra causa en su contra por terrorismo

Infobae

Los ucranianos resisten los intensificados ataques rusos a trenes y vías ferroviarias

Infobae

Nexperia niega haber cortado el acceso a sus sistemas informáticos a su filial en China

Infobae

Europa incrementó un 210% la importación de armas y es la región del mundo que mas se rearma en la última década

El envío de equipamiento militar a Ucrania y la amenaza de interrupciones en el suministro global llevaron a países europeos a fortalecer alianzas industriales, aumentar la autonomía productiva y acelerar la modernización tecnológica ante posibles crisis geopolíticas y desabastecimiento estratégico

Europa incrementó un 210% la