El español Egoitz Bijueska se proclama campeón del mundo de skate con 15 años

El español Egoitz Bijueska se proclamó campeón del mundo de skateboarding en la modalidad de park con una exhibición este domingo en la cita celebrada en Sao Paulo (Brasil).

A sus 15 años, el skater vasco se llevó la final de park masculino que correspondía al Mundial de 2025 pero celebrado este fin de semana de marzo de 2026, dando continuidad a su victoria la pasada temporada en la Copa del Mundo de Roma.

Bajo la presión del local Kalani Konig, plata finalmente con 94.80 puntos, Bijueska bordó su última ronda con 95.86 puntos e igualando la mejor puntuación histórica, su primera medalla en un Mundial absoluto y de oro. Tercero fue el estadounidense Tom Schaar (90.51), plata en los Juegos de París 2024, mientras que el campeón olímpico, el australiano Keegan Palmer, fue octavo.