Agencias

El español Egoitz Bijueska se proclama campeón del mundo de skate con 15 años

Guardar

El español Egoitz Bijueska se proclamó campeón del mundo de skateboarding en la modalidad de park con una exhibición este domingo en la cita celebrada en Sao Paulo (Brasil).

A sus 15 años, el skater vasco se llevó la final de park masculino que correspondía al Mundial de 2025 pero celebrado este fin de semana de marzo de 2026, dando continuidad a su victoria la pasada temporada en la Copa del Mundo de Roma.

Bajo la presión del local Kalani Konig, plata finalmente con 94.80 puntos, Bijueska bordó su última ronda con 95.86 puntos e igualando la mejor puntuación histórica, su primera medalla en un Mundial absoluto y de oro. Tercero fue el estadounidense Tom Schaar (90.51), plata en los Juegos de París 2024, mientras que el campeón olímpico, el australiano Keegan Palmer, fue octavo.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Roy Barreras fue elegido candidato presidencial de la consulta de la izquierda en Colombia

Infobae

Puerto Rico y Cuba festejan

Puerto Rico y Cuba festejan

De prometer el fin del neoliberalismo a la moderación: los cuatro años de Boric en Chile

De prometer el fin del

El Mercedes de George Russell domina los últimos libres del GP de Australia

El Mercedes de George Russell

EEUU mata a seis hombres en un nuevo ataque a una presunta narcolancha en el Pacífico

Infobae