México registra 3,6 millones de turistas en cruceros en primer trimestre de 2026

Ciudad de México, 4 may (EFE).- La Secretaría de Turismo de México informó este lunes que en el primer trimestre de 2026 arribaron 3,6 millones de pasajeros en cruceros, un incremento del 9,9 % respecto al mismo periodo de 2025.

Además, contabilizó el arribo de 1.080 cruceros, cifra que significó un crecimiento del 4,8 % respecto al año anterior.

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"El crecimiento registrado en los primeros meses del año confirma la confianza de las navieras y de los viajeros en México. México continúa consolidándose como un destino estratégico, con una oferta turística diversificada y puertos cada vez más competitivos”, señaló la titular de la dependencia, Josefina Rodríguez.

Además, señaló la importancia del turismo de cruceros como motor de desarrollo regional, al generar beneficios económicos directos en comunidades portuarias, fortalecer cadenas productivas locales y contribuir a la proyección internacional de México.

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Rodríguez también destacó el dinamismo de la región del Pacífico, donde, precisó, se contabilizaron 1,19 millones de pasajeros y 382 arribos, con crecimientos del 38,2 % y un 18,3 %, respectivamente, colocando a esta zona como una de las que muestran una mayor expansión en la actividad.

Entre los destinos con mayor crecimiento, apuntó, "sobresale Huatulco, Oaxaca (sur), que duplicó el número de arribos al registrar 12 cruceros durante el periodo. Recibió 20.045 pasajeros, lo que significó un incremento del 93,2 % respecto al primer trimestre de 2025.

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Mientras que Cabo San Lucas, Baja California Sur (noroeste), registró la llegada de 428.799 pasajeros mediante 117 arribos, con crecimientos anuales del 69,6 % y un 62,5 %, respectivamente.

En tanto, Puerto Chiapas, Chiapas (sureste), contabilizó 12.663 pasajeros y 7 arribos, con un incremento del 65,9 % en flujo de pasajeros.

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De acuerdo con información de la Secretaría de Marina (Semar), en 2026 se observó un aumento en el promedio de pasajeros por crucero, "al pasar de 3.172 en 2025 a 3. 329 en 2026, equivalente a un crecimiento del 5 %, lo que refleja una mayor capacidad promedio de las embarcaciones y/o mejores niveles de ocupación.