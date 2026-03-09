El Dow Jones cae más de 800 puntos tras la apertura de Wall Street

El índice de volatilidad Cboe, también conocido como VIX o el "índice del miedo" de Wall Street, superó los 30 puntos, un nivel que no se había registrado desde abril de 2025, cuando los mercados respondieron fuertemente a la noticia de aranceles recíprocos masivos anunciados por Donald Trump. La jornada bursátil de este lunes estuvo marcada por un fuerte retroceso de los principales indicadores estadounidenses, con el Dow Jones y el Nasdaq Composite mostrando caídas notables tras la apertura. Según consignó el medio de comunicación, la elevada volatilidad acompañó la creciente incertidumbre financiera provocada por la rápida escalada en los precios internacionales del petróleo.

El Dow Jones de Industriales, indicador de referencia de la Bolsa de Nueva York, arrancó la jornada con una pérdida modesta del 0,27% respecto al cierre de la semana previa, situándose en 47.371,28 puntos. Sin embargo, pocos minutos más tarde, las ventas aceleraron el retroceso hasta el 1,86%, con una caída de 886 puntos, quedando el selectivo en 46.615,52 puntos, reportó el medio. En paralelo, el índice tecnológico Nasdaq Composite registró una apertura a la baja del 0,9% hasta los 22.184,05 puntos, ampliando enseguida la pérdida al 1,45%, lo que supuso una merma de 325 puntos en comparación con su posición al cierre del viernes, tal como detalló la misma fuente.

La sesión estuvo dominada por el incremento abrupto de los precios del crudo. El petróleo Brent, referencia para los mercados europeos, y el West Texas Intermediate (WTI) llegaron a superar los 119 dólares por barril en las primeras operaciones, lo cual generó una presión significativa en los mercados accionarios, de acuerdo con la información publicada. La cotización del Brent se mantenía poco después de la apertura en torno a los 102 dólares, lo que representaba más de un 10% por encima del nivel registrado el viernes anterior, aunque todavía un 14% por debajo del máximo alcanzado en la jornada, reportó el medio. En tanto, el WTI se ubicaba en 103,5 dólares, lo que implicó un alza del 13% frente al cierre precedente, aunque recortando 13% desde su propio techo diario.

De acuerdo con el medio, la reacción negativa de las bolsas se atenuó en parte tras trascender que los países del G7 y la Agencia Internacional de la Energía (AIE) planean mantener una reunión durante este lunes para analizar la posible liberación de reservas estratégicas de crudo. Este posible movimiento coordinado provocó que los precios del petróleo recortaran parte de las subidas previas, permitiendo cierta recuperación relativa en los mercados financieros, aunque los precios del crudo se mantuvieron claramente por encima de los 100 dólares por barril.

El entorno de volatilidad elevado, reflejado en el ascenso del VIX, puso de manifiesto la preferencia de inversores por buscar protección a través de instrumentos derivados, en un contexto caracterizado por la incidencia que el petróleo tiene sobre los costos empresariales y el poder adquisitivo global, según subrayó el medio citado.

Los impactos en la jornada también afectaron diversos sectores bursátiles, influenciados tanto por el encarecimiento de las materias primas energéticas como por el temor de que nuevos episodios de volatilidad puedan extenderse si se mantiene la presión alcista en el precio del crudo. Los movimientos observados en el inicio de la semana se produjeron ante la expectativa de posibles intervenciones internacionales que permitan frenar la escalada en los mercados petroleros y, con ello, estabilizar los indicadores financieros más relevantes, según publicó el medio que dio cobertura al desarrollo de los acontecimientos.

En medio de estas dinámicas, los operadores siguieron de cerca las noticias relativas a la coordinación entre grandes economías y organismos internacionales de energía, atentos a cualquier información sobre medidas excepcionales que puedan incidir en las cotizaciones y la evolución posterior de los mercados. Así, el comportamiento de los principales índices accionarios estadounidenses en la jornada quedó condicionado por la confluencia de factores ligados tanto a materias primas como a expectativas de gestión internacional de crisis, reportó la fuente informativa.