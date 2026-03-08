Muere un hombre atropellado tras agredir con un hacha a un conductor de autobús en Chauchina

La secuencia de hechos violentos concluyó con el fallecimiento de un hombre de 28 años en el municipio de Chauchina, Granada, tras ser embestido por un vehículo. Según detalló Europa Press, la Guardia Civil investiga si el fallecimiento se produjo por un accidente o si existió una intención autolítica por parte del joven, en el contexto de los sucesos ocurridos durante la noche del 7 de marzo.

Aproximadamente a las 23:30 horas, el Servicio de Emergencias 112 Andalucía transmitió una alerta a la Guardia Civil relacionada con una agresión registrada en la calle Carrera de la Virgen de Chauchina. De acuerdo con las fuentes consultadas por Europa Press, un joven de 28 años, provisto de un hacha, se aproximó a un autobús que transitaba por la zona y comenzó a provocar importantes daños en el vehículo.

El conductor del autobús, un hombre de 55 años, resultó herido durante el altercado. Según reportó Europa Press, los servicios sanitarios desplazados al lugar procedieron al traslado del conductor herido a un centro hospitalario para recibir atención médica. Las lesiones habrían sido provocadas por la agresión directa con el arma blanca empleada por el joven.

Europa Press informó que, tras producirse el ataque, el presunto agresor falleció atropellado. La investigación sobre las circunstancias de la muerte sigue activa, y las fuentes del instituto armado no descartan ninguna hipótesis mientras se recaban datos para esclarecer si el arrollamiento fue accidental o si el propio joven provocó voluntariamente la situación que llevó a su deceso.

El caso ha generado la intervención de la Guardia Civil para reconstruir la secuencia exacta de los hechos y determinar posibles responsabilidades penales. Las pesquisas buscan esclarecer la motivación detrás del comportamiento del joven, así como la dinámica que desembocó en su muerte y en el resultado de daños personales y materiales.

El informe de Europa Press añadió que los agentes continúan recabando declaraciones y revisando pruebas en el lugar de los hechos. El incidente, catalogado como una agresión grave con arma blanca que derivó en consecuencias fatales, ha conllevado a una atención especial por parte de las autoridades dada la gravedad de los acontecimientos y el impacto en los implicados.