Irán anuncia nuevos ataques contra la base aérea kuwaití de Al Adiri

La Guardia Revolucionaria de Irán ha anunciado este domingo un nuevo ataque contra la base aérea de Al Adiri, en Kuwait, que dice haber alcanzado con drones y misiles balísticos.

"En esta ola de ataques, la unidad de misiles balísticos de la Armada de la Guardia Revolucionaria golpeó con precisión los centros de preparación y reparación de helicópteros de la base, los tanques de combustible de helicópteros y aviones y el edificio de comando de esta base terrorista, destruyéndolo severamente", ha hecho saber en un comunicado.

Según la Guardia Revolucionaria, los ataques han provocado un enorme incendio en la base, de acuerdo con la nota publicada por la radiotelevisión pública iraní, IRIB, en su cuenta de Telegram.

El Ejército de Kuwait todavía no se ha pronunciado sobre este ataque. Su última comunicación pública data de esta madrugada y se trata de una alerta de activación de sus defensas aéreas que "están respondiendo actualmente a ataques con misiles y drones hostiles".

Dicha oleada de drones y misiles ha provocado el incendio de varios tanques de combustible del Aeropuerto Internacional de Kuwait, un incidente calificado como "un ataque directo a una infraestructura vital".

Otras instalaciones civiles también han sufrido daños materiales por la caída de metralla y escombros derivada de la interceptación de drones que han entrado en el espacio aéreo kuwaití.

El Ministerio del Interior de Kuwait ha anunciado la muerte de dos miembros del Ejército y ha indicado que "fueron asesinados" mientras se encontraban de servicio, aunque no han especificado la causa de los fallecimientos por el momento.