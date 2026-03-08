Investigan la muerte de un hombre electrocutado en un invernadero de la Costa

La Guardia Civil ha abierto una investigación acerca del fallecimiento de un hombre este pasado sábado, 7 de marzo, a consecuencia de una posible electrocución mientras trabajaba en un invernadero de Castillo de Baños, ubicado en la pedanía de Polopos en la Costa de Granada, según han informado fuentes del instituto armado a Europa Press.

Por su parte, el Servicio de Emergencias 112 Andalucía ha detallado a esta agencia que durante la tarde del sábado, el teléfono 112 recibió un aviso desde el Centro de Salud Castell de Ferro de dicha localidad, alertando de que había una persona electrocutada y que, finalmente, había fallecido.

Bajo este contexto, la Benemérita ha iniciado una investigación para esclarecer los hechos, además de activar a la Inspección de Trabajo para constatar si el accidente pudo ocurrir en el marco de una relación laboral.