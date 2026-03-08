Flamengo comienza con una goleada la búsqueda del tricampeonato

Quito, 7 mar (EFE).- El equipo sub-20 de Flamengo comenzó este sábado con una goleada por 4-1 al de Estudiantes de Mérida la búsqueda en Quito del tricampeonato de la Copa Libertadores juvenil.

Brasileños y venezolanos fueron emparejados en el Grupo A, que completan Independiente Medellín y Bolívar, y cuyo partido terminó con la victoria de la formación colombiana por 1-0 sobre la bolviana.

Da Mata abrió la cuenta con un cabezazo en el minuto 17 que dejó sin reacción al guardameta Andrés Moreno.

Ryan Roberto amplió en el minuto 45, Alan Santos allanó la goleada en el 59 y Pablo Lucio puso la guinda en el 95. Néstor Zambrano descontó en el minuto 20.

Flamengo, campeón de las ediciones 2024 y 2025, no dio margen hoy a su rival.

Estudiantes se repuso y con una acción individual de Zambrano, que se metió en diagonal desde el costado derecho, convirtió el transitorio empate.

El bicampeón pasó a manejar el balón a placer y su superioridad individual y colectiva impidió nuevas sorpresas de los venezolanos.

Flamengo se enfrentará el próximo martes con el Bolívar boliviano, y el Estudiantes de Mérida lo hará contra Independiente Medellín. EFE